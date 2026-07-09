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KONYA Haberleri

Konya’da ağaç devrildi! Trafiğe acil müdahale

Berna Ata
İnternet Editörü

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Konya’da ağaç devrildi! Trafiğe acil müdahale

Konya'da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgâr, kent genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kırmızı kütlenin etkisiyle başlayan kuvvetli rüzgâr, Selçuklu ilçesine bağlı Tepekent Mahallesi'nde bir ağacın devrilmesine neden oldu.

Devrilen ağaç yolu kapattı

Olay, Konya-Tepekent yolu Suderesi mevkiinde meydana geldi. Şiddetli rüzgârın etkisiyle yol kenarındaki büyük bir ağaç ana yolun üzerine devrildi. Ağacın yolu tamamen kapatması nedeniyle ulaşım her iki yönde de durma noktasına geldi.

Belediye ekipleri hızla müdahale etti

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Selçuklu Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen ağacı kısa sürede kaldırarak yolu temizledi. Yapılan çalışmaların ardından Konya-Tepekent yolu yeniden çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Ağacın devrildiği sırada yolda trafik yoğunluğunun az olması olası bir kazanın önüne geçti. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde ulaşım kısa sürede normale döndü.

Yetkililer, sağanak yağış ve kuvvetli rüzgârın etkisini sürdürdüğü bölgelerde vatandaşların dikkatli olması ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli davranması gerektiğini hatırlattı.

(Berna Ata)

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