Konya’daki bu cami yıkılıyor!

Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan Saraçoğlu Kadısadrettin Camii'nin yerine yapılacak yeni cami, Kur'an kursu ve müştemilat için önemli bir adım atıldı. Projeye ilişkin protokol, Karatay İlçe Müftülüğü'nde imzalandı.

YENİ CAMİ VE KUR'AN KURSU İNŞA EDİLECEK

İstiklal Mahallesi'nde hizmet veren Saraçoğlu Kadısadrettin Camii'nin yıkılarak yerine modern bir cami, Kur'an kursu ve müştemilat yapılmasını kapsayan protokol, Karatay İlçe Müftüsü Halil Taş ile Yavuz Camii ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Halil Öztoprak tarafından imza altına alındı.

İmzalanan protokol doğrultusunda inşa edilecek yapının, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tahsis amacına uygun şekilde tamamlanarak vatandaşların ibadet ve eğitim ihtiyaçlarına hizmet etmesi hedefleniyor.

MÜFTÜ TAŞ'TAN HAYIRSEVERLERE TEŞEKKÜR

Protokol töreninin ardından açıklamalarda bulunan Karatay İlçe Müftüsü Halil Taş, projeyi üstlenen dernek yönetimine ve destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Taş, yeni cami, Kur'an kursu ve müştemilatın Karatay'a önemli bir eser kazandıracağını belirterek, yapım sürecinde emeği geçecek herkese başarılar diledi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki vatandaşların hem ibadet hem de dini eğitim alanında daha modern ve kapsamlı bir tesise kavuşması bekleniyor.

(Meltem Aslan)