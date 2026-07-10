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KONYA Haberleri

Konya’nın gözde parkında yaz düzenlemesi! Ziyaret saatleri uzatıldı

Konya’nın gözde parkında yaz düzenlemesi! Ziyaret saatleri uzatıldı
Meram Belediyesi, yaz mevsimiyle birlikte ziyaretçilerin parktan daha uzun süre faydalanabilmesi amacıyla 80 Binde Devr-i Alem Parkı’nın çalışma saatlerinde düzenlemeye gitti. Yeni uygulamaya göre park, pazartesi günleri hariç her sabah 09.00’da kapılarını açacak, akşam ise 20.00’ye kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
 
Konya'nın en önemli turizm ve eğlence destinasyonlarından biri olan 80 Binde Devr-i Alem Parkı, yaz tatilini dolu dolu geçirmek isteyen aileler, çocuklar ve şehir dışından gelen misafirler için yine vazgeçilmez adreslerden biri olmaya devam ediyor. Yaz saati uygulamasıyla birlikte ziyaretçiler, günün daha uzun bölümünde parkın sunduğu birbirinden özel deneyimleri keşfetme fırsatı bulacak. 
 
 
20.00'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK 
 
Meram Belediyesi, yaz mevsimiyle birlikte ziyaretçilerin parktan daha uzun süre faydalanabilmesi amacıyla bu özel ve özgün parkın çalışma saatlerinde düzenlemeye gitti. Yeni uygulamaya göre park, bakım günleri olan pazartesi günleri hariç her sabah 09.00'da kapılarını açacak, akşam ise 20.00'ye kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Türkiye'de alanında ilk olma özelliğini taşıyan 80 Binde Devr-i Alem Parkı, farklı yaş gruplarına hitap eden üç ayrı temasıyla ziyaretçilerine eğlence, tarih ve keşfi aynı noktada sunuyor.
 
 
TÜRKİYE'DE BİR İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR 
 
Parkın ilgi gören bölümlerinden T-Rex Parkı, hareketli ve sesli 50 dinozor maketiyle milyonlarca yıl öncesine uzanan heyecan dolu bir yolculuk yaşatıyor. Cihan-ı Türk Parkı, Türk milletinin tarih boyunca iz bıraktığı coğrafyalardaki önemli eserleri 120 minyatürle bir araya getirerek ziyaretçilerine adeta açık hava tarih dersi sunuyor. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği Pamuk Şekeri Parkı ise masal kahramanları ve renkli konseptiyle minik misafirlerin hayal dünyasını zenginleştiriyor.
 
 
HER YAŞTAN ZİYARETÇİYE HİTAP EDEN PARK ÖZELLİKLE ÇOCUKLARIN GÖZDESİ
 
Bu tematik alanların yanı sıra geniş yeşil alanlar, çocuk oyun grupları, dinlenme noktaları ve ailelerin keyifle vakit geçirebileceği sosyal alanlarıyla park, yaz aylarında her yaştan ziyaretçiye hitap eden önemli bir yaşam alanı olmayı sürdürüyor. Meram Belediyesinin yaz saati düzenlemesiyle sayesinde 80 Binde Devr-i Alem Parkı, 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Meram Belediyesinden yapılan açıklamada; tüm Konyalılar ve şehre gelen misafirleri; tarih, eğlence ve keşfi bir arada sunan bu eşsiz parkta keyifli vakit geçirilmeye davet edildi. 
80 Binde Devr-i Alem Parkı'nda yaz saati uygulaması 15 Eylül tarihine kadar devam edecek. 

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu

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