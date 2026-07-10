Konya’da para ödüllü fotoğraf yarışması! 1’inci olana 30 bin TL
Konya Büyükşehir Belediyesi, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya’da ödüllü fotoğraf yarışması başlattı. Son başvuru tarihi 21 Ağustos olan yarışmaya katılmak isteyenler, “bisiklet.konya.bel.tr” adresinden başvuru ve detaylı bilgiye ulaşabiliyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti olan Konya'da bisiklet kullanımını artırmak ve şehrin bisiklet kültürü hakkında farkındalık oluşturmak için ödüllü fotoğraf yarışması başlattı.
Türkiye'nin en kapsamlı bisiklet ulaşım altyapılarından birine sahip Konya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan 680 kilometre bisiklet yolu, bisiklet tramvayı, bisiklet köprüleri ve tünelleri ile Velespit Müzesi gibi yatırımlar, şehrin bisiklet vizyonunu güçlendiriyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği öncü uygulamalarla bisikletin günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
Bu kapsamda düzenlenen "Avrupa Bisiklet Başkenti Konya" fotoğraf yarışması ile bisikletin sürdürülebilir, çevre dostu, sağlıklı ve ekonomik bir ulaşım aracı olduğuna dikkat çekilmesi, şehirdeki bisiklet kültürünün sanatsal bakış açısıyla kayıt altına alınması ve kalıcı bir fotoğraf arşivi oluşturulması hedefleniyor.
Yarışmaya amatör ve profesyonel tüm fotoğraf sanatçıları katılabiliyor.
Son başvuru tarihi 21 Ağustos olan yarışmaya ilişkin başvuru şartnamesi ve detaylı bilgiye bisiklet.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor
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