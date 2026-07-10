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KONYA Haberleri

Konya’da geleceğin yıldızları aranıyor! Futbolcu seçmeleri başlıyor

Konya’da geleceğin yıldızları aranıyor! Futbolcu seçmeleri başlıyor
Karatay Belediyespor Kulübü, geleceğin futbol yıldızlarını keşfetmek ve altyapısını daha da güçlendirmek amacıyla futbolcu seçmeleri düzenliyor. 13-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında Mehmet Oktut Tesisleri’nde gerçekleştirilecek seçmelerde, 2009 ile 2019 yılları arasında doğan sporcular yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak.
Karatay Belediyespor Kulübü, her yıl olduğu gibi bu yıl da altyapısına yeni yetenekler kazandırmak amacıyla futbolcu seçmeleri gerçekleştirecek. Alanında uzman antrenörler ve teknik heyet tarafından yapılacak seçmelerde başarılı olan sporcular, kulübün altyapısına dahil edilerek gelişim süreçlerine profesyonel şekilde devam edecek. Ayrıca kulübün U14, U15, U16 ve U17 takımları, 2026-2027 sezonunda Gelişim Ligleri'nde mücadele edecek.
 
SEÇMELER 13-15 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK 
 
13-15 Temmuz tarihleri arasında Mehmet Oktut Tesisleri'nde gerçekleştirilecek seçmelere katılacak sporcuların nüfus cüzdanlarının aslını, sentetik (halı) sahaya uygun futbol ayakkabısını ve futbol oynamaya uygun spor kıyafetlerini (eşofman, şort ve tişört) yanlarında bulundurmaları gerekiyor. 
 
İŞTE SEÇMELERİN YAŞ GRUPLARI VE TARİHLERİ
 
• 2009-2010 DOĞUMLULAR:
15 Temmuz 2026 Çarşamba 
Kayıt / Saat: 18:00
Seçmeler / Saat: 19:00
 
• 2011 DOĞUMLULAR: 
15 Temmuz 2026 Çarşamba 
Kayıt / Saat: 16:00 
Seçmeler / Saat: 17:00
 
• 2012 DOĞUMLULAR: 
15 Temmuz 2026 Çarşamba 
Kayıt / Saat: 09:00 
Seçmeler / Saat: 10:00
 
• 2013 DOĞUMLULAR: 
14 Temmuz 2026 Salı 
Kayıt / Saat: 16:00 
Seçmeler / Saat: 17:00
 
• 2014 DOĞUMLULAR: 
14 Temmuz 2026 Salı 
Kayıt / Saat: 18:00 
Seçmeler / Saat: 19:00
 
• 2015 DOĞUMLULAR:
14 Temmuz 2026 Salı 
Kayıt / Saat: 18:00
Seçmeler / Saat: 19:00
 
• 2016 DOĞUMLULAR: 
13 Temmuz 2026 Pazartesi 
Kayıt / Saat: 16:00
Seçmeler / Saat: 17:00 
 
• 2017 DOĞUMLULAR:
13 Temmuz 2026 Pazartesi 
Kayıt / Saat: 16:00 
Seçmeler / Saat: 17:00
 
• 2018-2019 DOĞUMLULAR:
13 Temmuz 2026 Pazartesi 
Kayıt / Saat: 18:00
Seçmeler / Saat: 19:00 
 
 
KILCA: SPORA YATIRIM GELECEĞE OLAN YATIRIMDIR
 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenecek futbolcu seçmelerinin, gençlerin sporla buluşmasına ve yeteneklerini keşfetmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.
 
Başkan Hasan Kılca, futbolcu seçmelerine katılacak tüm sporculara başarılar dileyerek, "Düzenleyeceğimiz seçmelerde keşfedeceğimiz genç yeteneklerin hem Karatay Belediyespor formasıyla hem de ilerleyen yıllarda Türk futbolunun farklı kademelerinde önemli başarılara imza atacaklarına inanıyoruz. Gençlerimizin hayallerine ulaşmaları için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. İnşallah burada keşfedilecek yetenekler, Karatay Belediyespor'un ve ülke futbolumuzun geleceğine değer katacaktır. Futbola gönül veren tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi Mehmet Oktut Tesislerimizde gerçekleştireceğimiz seçmelere davet ediyorum." ifadelerini kullandı. 
 
 
 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

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