AK Parti Konya’da hukukçular ikinci kez aynı masada buluştu

Programa AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, ANMEG Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Özer ile çok sayıda hukukçu ve davetli iştirak etti.
Gerçekleştirilen buluşmada hukuk camiasının temsilcileri bir araya gelerek şehir ve ülke gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Program boyunca birlik ve beraberliğin yanı sıra istişare kültürü ile mesleki dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.
AK Parti Konya İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun, hukukçular arasındaki iletişimi daha da güçlendirmesi ve ortak istişare ortamının gelişmesine katkı sağlaması açısından önemli bir buluşma olduğu ifade edildi.
Kaynak: Haber Merkezi