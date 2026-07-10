ASRİAD Konya’da iş dünyası ve MHP yönetimi bir araya geldi

ASRİAD Konya Şubesi'nin düzenlediği toplantıda, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Sedat Göncü ve yeni yönetimi iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda birlik, beraberlik ve yeni iş birliklerinin önemi vurgulandı.
MHP KONYA İL YÖNETİMİ ASRİAD'I ZİYARET ETTİ
ASRİAD Konya Şubesi tarafından gerçekleştirilen toplantıya MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü ile yeni il yönetimi katıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ASRİAD Konya Şubesi, Başkan Göncü ve yönetimine katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, iş dünyası ile sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.
İŞ BİRLİĞİ VE ORTAK AKIL VURGUSU
ASRİAD Konya Şubesi tarafından yapılan açıklamada, nazik ziyaretleri ve samimi paylaşımlarıyla toplantıya değer katan MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü'ne çalışmalarında başarı dilekleri iletildi.
Açıklamada ayrıca, birlikte üretmeyi, birlikte büyümeyi ve iş dünyasında yeni iş birlikleri oluşturmayı hedefleyen bu buluşmaların camiaya değer katmaya devam edeceği belirtilerek, ASRİAD ailesinin iş birliği, ticari dayanışma ve ortak akıl anlayışıyla güçlü adımlarla ilerlemeyi sürdüreceği ifade edildi.
Kaynak: Haber Merkezi