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KONYA Haberleri

Konya’daki 4 cadde kapanıyor! Tarih ve saat verildi

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’daki 4 cadde kapanıyor! Tarih ve saat verildi

Konya AKOM, kent genelinde yürütülecek yol bakım, onarım ve menhol çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı. Yapılan açıklamaya göre, 10-11 Temmuz 2026 tarihlerinde dört farklı noktada yol kapatma ve yol daraltma uygulamaları gerçekleştirilecek. Yetkililer, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, mümkün olduğunca alternatif güzergâhları tercih etmelerini istedi.

HATIP CADDESİ'NDE YOL DARALTMA

Hatıp Caddesi üzerinde, Muhterem Sokak Kavşağı ile Pirhasan Caddesi Kavşağı arasında Kozağaç istikametinde yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle yol daraltma uygulanacak.

Çalışma, 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 23.00'te başlayacak ve 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 07.00'ye kadar devam edecek.

AHMET HİLMİ NALÇACI CADDESİ TRAFİĞE KAPANACAK

Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde, Ulaşbaba Caddesi Kavşağı ile Telgrafçı Hamdi Bey Caddesi arasında gerçekleştirilecek menhol çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatılacak.

Çalışma 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü 00.00 ile 07.00 saatleri arasında yapılacak.

NECMETTİN ERBAKAN CADDESİ'NDE YOL KAPATMA

Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde, Yaka Caddesi Kavşağı ile Meram Yeni Yol Caddesi Kavşağı arasında, İlahiyat Fakültesi istikametinde yürütülecek yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yol kapatma uygulanacak.

Çalışmalar 10 Temmuz saat 23.00'ten 11 Temmuz saat 07.00'ye kadar sürecek.

KARAMAN CADDESİ'NDE ULAŞIMA GEÇİCİ DÜZENLEME

Karaman Caddesi üzerinde, Aşçı Hasan Caddesi Kavşağı'nda Karaman Yolu istikametinde yapılacak yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle yol kapatılacak.

Çalışma 10 Temmuz saat 23.00 ile 11 Temmuz saat 07.00 arasında gerçekleştirilecek.

Konya AKOM, belirtilen saatlerde bu güzergâhları kullanacak sürücülerin trafik yönlendirmelerine dikkat etmelerini ve yaşanabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla alternatif yolları tercih etmelerini tavsiye etti.

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