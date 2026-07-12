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KONYA Haberleri

Konyalı Muhtar kaza yapmıştı! Yeni otomobil aldı

Berna Ata
İnternet Editörü

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Konyalı Muhtar kaza yapmıştı! Yeni otomobil aldı

Sosyal medyada "Konyalı Muhtar” adıyla tanınan ve TikTok'ta yaptığı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Mevlüt Yardımcı, yeni otomobiliyle yeniden gündeme geldi.

Aslen Konya'nın Kayacık Mahallesi'nden olan Mevlüt Yardımcı, 22 Haziran 2026 Pazartesi günü Konya'nın Çumra ilçesinde trafik kazası geçirmişti. İki otomobilin çarpıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmamıştı.

Kazanın ardından yeni otomobil tercihi

Geçirdiği kazanın ardından aracını yenileyen Mevlüt Yardımcı, yeni otomobilini teslim aldı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.

22 Haziran'da kaza yapmıştı

22 Haziran'da Çumra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpışmış, araçlarda maddi hasar oluşmuştu. Olay yerine sevk edilen ekipler gerekli incelemeleri yaparken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale dönmüştü. 

"Konyalı Muhtar” olarak tanınan Mevlüt Yardımcı'nın yeni otomobili, sosyal medya platformlarında kısa sürede gündem olurken, takipçileri yeni aracının hayırlı olması temennisinde bulundu.

İşte yeni otomobili;

(Berna Ata)

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Yorumlar
  • O
    Osman
    3 saat önce

    Bunun neresi haber

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