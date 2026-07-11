GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,003 TL
EURO
53,516 TL
STERLİN
63,087 TL
GRAM
6.222 TL
ÇEYREK
10.262 TL
YARIM
20.431 TL
CUMHURİYET
40.756 TL
KONYA Haberleri

Konya’da silahlı saldırıda hayatını kaybeden kuyumcu toprağa verildi

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya’da silahlı saldırıda hayatını kaybeden kuyumcu toprağa verildi

Konya'nın Karatay ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kuyumcu Muhammet Sami Ayaz kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi.

Mevlana Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurulan Ayaz, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Toprağa verildi

Ayaz'ın cenazesi, 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Hacı Veyis Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

OLAY

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kuyumculuk yapan Sami Ayaz'ın yanına aralarında alacak verecek meselesi bulunan T.B geldi. Çıkan tartışma sırasında T.B, yanında bulunan tabancayla Sami Ayaz'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ayaz sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli T,B'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Gençtürk Sokak üzerinde arama yaptığı sırada T,B'yi sokakta fark etti. Polisi gören şüpheli, evinin bahçesine girdikten sonra hayatına son verdi.

Şüphelinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(Ali Asım Erdem)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER