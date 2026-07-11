Konya’da tefecilik operasyonu! 4 şüpheli yakalandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tefecilik suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah, mühimmat, uyuşturucu madde ve senet ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Beyşehir Büro Amirliği ekipleri tarafından "Tefecilik" suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.
4 şüphelinin ikamet ve iş yerleri olmak üzere toplam 11 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen aramalarda; 1 tabanca, 1 bin 173 fişek, 6 tüfek, 8 sikke, 4 el dedektörü, 936 gram esrar maddesi, 9 kök kenevir bitkisi ve 4 adet senet ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli hakkında "Tefecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.
Şüphelilerin Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.
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