GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,927 TL
EURO
53,411 TL
STERLİN
62,985 TL
GRAM
6.213 TL
ÇEYREK
10.247 TL
YARIM
20.401 TL
CUMHURİYET
40.696 TL
KONYA Haberleri

Konya futbolunun hafızalara kazınan kaptanı hayatını kaybetti

Bekir Turan
Muhabir
Konya futbolunun hafızalara kazınan kaptanı hayatını kaybetti

Konya futbolunun unutulmaz isimlerinden, Ereğlispor'un eski kaptanı ve sağ beki Akın Tülüoğlu yaşamını yitirdi. 

Konya Ereğlispor'un kaptanıydı

Futbol kariyerinde 1968-1970 yılları arasında Kütahyaspor forması giyen Tülüoğlu, daha sonraki yıllarda Konya temsilcisi Ereğlispor'da 2. ve 3. Lig'de sağ bek olarak görev yaptı ve kaptanlık bandını taşıdı. Sahadaki liderliği ve sporculuğunun yanı sıra eğitimci kimliğiyle de tanınan Tülüoğlu'nun vefatı, spor camiasında üzüntüyle karşılandı.

Toprağa verildi

Akın Tülüoğlu için cenaze namazı 10 Temmuz'da İzmir Zeytinalanı Camii'nde cuma namazının ardından kılındı. Tülüoğlu, daha sonra Zeytinalanı Kabristanı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

1970-1971 Konya Ereğlispor 3. Lig kadrosu:

Akın Tülüoğlu, Sadettin, Semih Geray, Yetkin, Filik Mehmet, Ertan, Recep, Kenan, Ayhan, Rıdvan ve İlhan Kızılkaya.

(Bekir Turan)

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER