Konya futbolunun hafızalara kazınan kaptanı hayatını kaybetti

Konya futbolunun unutulmaz isimlerinden, Ereğlispor'un eski kaptanı ve sağ beki Akın Tülüoğlu yaşamını yitirdi.
Konya Ereğlispor'un kaptanıydı
Futbol kariyerinde 1968-1970 yılları arasında Kütahyaspor forması giyen Tülüoğlu, daha sonraki yıllarda Konya temsilcisi Ereğlispor'da 2. ve 3. Lig'de sağ bek olarak görev yaptı ve kaptanlık bandını taşıdı. Sahadaki liderliği ve sporculuğunun yanı sıra eğitimci kimliğiyle de tanınan Tülüoğlu'nun vefatı, spor camiasında üzüntüyle karşılandı.
Toprağa verildi
Akın Tülüoğlu için cenaze namazı 10 Temmuz'da İzmir Zeytinalanı Camii'nde cuma namazının ardından kılındı. Tülüoğlu, daha sonra Zeytinalanı Kabristanı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
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