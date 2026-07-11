Konya’nın 15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı!

15 Temmuz darbe girişiminde Konya’nın Kulu ilçesinden Ankara’ya giderek Genelkurmay Başkanlığı önünde yaralanan ve gazi olan Çetin Yıldız, o gece bunun bir darbe değil, işgal girişimi olduğunu düşündüğünü söyledi.

Konya'nın Kulu ilçesi nüfusuna kayıtlı 15 Temmuz Gazisi Çetin Yıldız, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaşadıklarını anlattı. Gazi Çetin Yıldız,

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Karacadere Mahallesi'nde 1982 yılında dünyaya geldiğini, ortaokul ve lise eğitimini Kulu'da tamamladığını, lisenin son sınıfını ise Konya'da okuduğunu söyledi. Evli ve 4 çocuk babası olan Yıldız, iki yıl önce Ankara'ya taşınmasına rağmen memleketiyle bağını hiç koparmadığını ifade etti.

"Rahmetli babamdan, annemden helallik istedim, çocuklarımı öptüm ve Ankara'ya doğru yola çıktım"

15 Temmuz gecesi Karacadere Mahallesi'nde gurbetçi bir komşularının düğününde bulunduğunu anlatan Yıldız, darbe haberini ilk duyduğunda inanamadığını belirtti. Eve giderek televizyon yayınlarını izlediğini ifade eden Yıldız, "Aracımla köyü iki kez turladım, kornalarla dedim durulacak zaman değil, bu darbeden ziyade bir işgal girişimidir. O akşam bendeki hissiyat tamamen buydu. Ondan sonra hazırlığımı yaptım. Rahmetli babamdan, annemden helallik istedim, çocuklarımı öptüm ve Ankara'ya doğru yola çıktım." dedi.

"Kalabalıkta namaz kıldığımı, karşıdan askerlerin bize ateş ettiğini hatırlıyorum"

Askerliğini Ankara'da Genelkurmay Destek Kıtası'nda yaptığını belirten Yıldız, "O refleksle, o heyecanla hiçbir yer aklıma gelmedi. Askerliğimi bitirdiğim Genelkurmay Başkanlığı'na gittim. Güney Nizamiyede ve Kuzey Nizamiyesi var, askerliği bitirdiğim Kızılay'daki Genelkurmay Destek Kıtasına gittim. O gece, o kalabalıkta, o hengamede ben oradaydım ve orada düştüm, orada yaralandım. Yaralandığım o anı hatırlamıyorum. Beyin kanaması geçirdim. Birkaç gün öncesi, o gece ve sonrasından kısmen bazı şeyleri daha sonra hatırlıyorum ama o hengameyi, tankın beni savurması, yere düşme anını hatırlamıyorum. Videosu var, fotoğraflar var. Beni götürenler, hastane sürecinde önemli şeyler var ama ben o anların birçoğunu hatırlamıyorum. Genelkurmay Karargahı merkezi bir yer olduğu için çok yoğun bir şekilde, emniyetten sonra en çok şehit verdiğimiz yerlerden bir tanesi Genelkurmay Başkanlığı, o arada ben Güney Nizamiyede bir üst geçit var, ben orada o kalabalıkta namaz kıldığımı hatırlıyorum, karşıdan askerlerin bize ateş ettiğini, birkaç yaralıyı gönderdiğimizi hatırlıyorum. Tankın beni savurmasını aldığım travmadan dolayı hatırlamıyorum. Görüntüsü var, düştüğüm anda beni kaldırıyorlar, başımı sarıyorlar, oraya yakın bir hastaneye götürüyorlar" dedi.

Yaralandığı anların videosu televizyon programında denk geldi

Çetin, o anlara ilişkin video ve fotoğrafları çok aradığını sonra bir televizyon programında denk geldiğini belirterek, kendisine müdahale edildiği anları paylaştı.

"Ailem hastane hastane cesedimi aramış, ben hastanedeyim, ölmemişim, şehit olmamışım"

15 Temmuz'da o gece Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtalarına gittiğini ailesinin bildiğini ancak bir çok insan gibi işin vehametinin farkında olmadıklarını anlatan Yıldız, "Ama o hengamede düşüyorum, hastaneye kaldırılıyorum. Onlar haber alamıyorlar, Ankara'daki akrabalarımı arıyorlar, hastane hastane benim cesedimi arıyorlar. Ertesi gün akşama doğru hastanede olduğumu öğreniyorlar. Beyin kanaması geçiriyorum ve ağır yaralı 13 kişiden biriyim. Beyin kanaması geçiriyorum, ameliyatla kemik alınıyor bu şekilde haber alıyorlar ki ben hastanedeyim, ölmemişim, şehit olmamışım" şeklinde konuştu.

"11 gün makineye bağlı kaldım, 4 ameliyat geçirdim, Cumhurbaşkanımız yakından ilgilendi"

Kaldırıldığı hastanede 11 gün makineye bağlı kaldığını, 33 gün yoğun bakım ünitesinde, ondan sonra 1,5-2 yıl ameliyat ve ağır fizik tedavinin devam ettiğini anlatan Çetin Yıldız, "Şu anda halen kısmen tedaviye muhtaç halde hayatıma devam ediyorum, 4 ameliyat geçirdim" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Gazisi Yıldız, hastanede bulunduğu süreçte devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dönemin yetkililerinin sağlık durumlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte fotoğraflarını gösteren Yıldız, "Cumhurbaşkanımız, dönemin TEM Daire Başkanı Turgut Arslan, onunla beraber aylarca biz fizik tedavi gördüğümüz hastanede bizleri ziyarete geldi. Gün içinde 2 defa benimle görüştü. Doktorumdan benimle ilgili özel bilgi aldı, ondan sonra Turgut bey ile görüştü akabinde tekrar geldi, ikinci defa benimle görüştü" şeklinde konuştu.

"Darbe girişiminden ziyade bir işgal girişimiydi"

15 Temmuz'un üzerinden yıllar geçmesine rağmen öneminin her alanda hissedildiğini dile getiren Yıldız, "Şu anda dünya bir ateş içinde, etrafımız ateş çemberi ama Türkiye bunun dışında kalmayı başardı ve inşallah bu sürecin sonunda ben güçlü bir şekilde çıkacağına inanıyorum. 15 Temmuz temizliği olmasaydı, o hainler içimizde olsaydı şu an Türkiye'nin halini düşünmek istemiyorum. Unutmamamız gereken bir şey var, 15 Temmuz neden oldu, sonuç ve sebep ilişkisini iyi analiz edip, gerek eğitim alanında fert fert bunu her müfredata koyup, bunu evlatlarımıza, kardeşlerimize, öğrencilerimize, milletimize bunu anlatmamız, bildirmemiz lazım. Nitekim 15 Temmuz normal, bazı politikacıların siyasi söylemleriyle alelade küçük darbe girişiminden ziyade büyük bir planın, yıllarca emperyalizmin içimizde büyüttüğü bir mekanizmanın, bir işgal girişiminin sonucunda olmuş büyük bir kalkışma, işgal girişimiydi. Bunun bu anlamını eğer bilirsek önemini de biliriz ve ona göre önlem alırız. Benim en çok dikkat çekmek istediğim konu 15 Temmuz'un bununla ilgili anlamıdır. Unutmayalım, unutturmayalım. Bunu her çağda gelecek nesillere aktarmamız lazım" diye konuştu.

15 Temmuz Gazisi Çetin Yıldız, darbeden sonra Konya Valiliği tarafından düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Devlet Övünç Madalyası ile onurlandırıldığını belirterek, bu madalyanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA