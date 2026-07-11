Konya’da kuyumcu cinayeti! Olayla ilgili yeni gelişme
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Konya’da alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kuyumcuyu tabancayla vurarak öldüren katil zanlısı hayatına son verdi.
Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi.
Kuyumcu hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kuyumculuk yapan Sami Ayaz'ın yanına aralarında alacak verecek meselesi bulunan T.B geldi. Çıkan tartışma sırasında T.B, yanında bulunan tabancayla Sami Ayaz'a ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ayaz sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Sokakta fark ettiler
Olayın ardından kaçan şüpheli T,B'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Gençtürk Sokak üzerinde arama yaptığı sırada T,B'yi sokakta fark etti. Polisi gören şüpheli, evinin bahçesine girdikten sonra hayatına son verdi.
Şüphelinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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