Konya’da motosiklet kazası! 2 sürücü ve yaya yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki motosiklet sürücüsü ile bir yaya yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D.D.K. idaresindeki 42 BEN 451 plakalı motosiklet, hastane istikametinden şehir merkezi yönüne seyir halindeyken, plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobilden aniden yola inen M.Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü yola savruldu. Bu sırada aynı istikamette seyreden R.E.S. yönetimindeki 42 BBG 840 plakalı motosiklet de devrilen motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüleri ile yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA