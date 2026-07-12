Konya’da saman yüklü TIR alev alev yandı! Sürücü son anda kurtuldu

Olay, Karatay ilçesi Karakaya mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki saman yüklü tırdan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durdurdu ve hızla araçtan indi. Kısa sürede büyüyen alevler, tırı tamamen sardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangında saman yüklü tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
(Bekir Turan)