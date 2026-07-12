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KONYA Haberleri

Konya yolunda otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Konya yolunda otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Konya’nın Çeltik ilçesi ile Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi arasındaki yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, F.E. idaresindeki 07 AHA 193 plakalı otomobil, Konya-Sivrihisar arasındaki yolda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, takla atarak şarampole devrildi. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan H.E. ve N.E. isimli iki kadın hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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