Konya’da cezaevinde olan oğluna uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalandı!
Konya’nın Akşehir ilçesinde, cezaevinde uyuşturucu suçundan tutuklu bulunan oğlunu ziyarete giden bir kadın, cezaevi girişinde yapılan üst aramasında üzerinde uyuşturucu haplarla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda uyuşturucu madde suçundan tutuklu bulunan A.Ç.'yi ziyarete gelen annesi F.Ç., ziyaretçi kabulü öncesinde infaz koruma memurları tarafından yapılan rutin üst aramasından geçirildi.
Görevlilerin dikkati sonucu yapılan aramada, F.Ç.'nin göğüs bölgesine gizlenmiş halde toplam 18 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından durum tutanak altına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu haplara el konuldu. İhbar üzerine cezaevine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan F.Ç. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarıldı. Mahkemece tutuklanan F.Ç., cezaevine gönderildi.
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