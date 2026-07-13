GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,982 TL
EURO
53,602 TL
STERLİN
63,050 TL
GRAM
6.134 TL
ÇEYREK
10.117 TL
YARIM
20.143 TL
CUMHURİYET
40.181 TL
KONYA Haberleri

Konya’da galericiler sitesinde yılan paniği!

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da galericiler sitesinde yılan paniği!

Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan Ereğli Galericiler Sitesi'nde görülen yılan, çevrede bulunan iş yeri çalışanlarına korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgilere göre, Ereğli Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yerinin çevresinde yılanı fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Ereğli İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, iş yeri çalışanlarının da desteğiyle yılanın bulunduğu alanı kontrol altına aldı. Titiz bir çalışmanın ardından yakalanan yılan, herhangi bir zarar verilmeden yerleşim alanından uzak bir noktadaki doğal yaşam alanına bırakıldı.

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER