Konya’da galericiler sitesinde yılan paniği!

Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan Ereğli Galericiler Sitesi'nde görülen yılan, çevrede bulunan iş yeri çalışanlarına korku dolu anlar yaşattı.
Edinilen bilgilere göre, Ereğli Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yerinin çevresinde yılanı fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Ereğli İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, iş yeri çalışanlarının da desteğiyle yılanın bulunduğu alanı kontrol altına aldı. Titiz bir çalışmanın ardından yakalanan yılan, herhangi bir zarar verilmeden yerleşim alanından uzak bir noktadaki doğal yaşam alanına bırakıldı.