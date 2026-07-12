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KONYA Haberleri

Konya’nın “Kırmızılı Kadını’’ Sultan Özcan toprağa verildi

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’nın “Kırmızılı Kadını’’ Sultan Özcan toprağa verildi

Konya'da baştan aşağı kırmızı kıyafetleriyle tanınan ve kent hafızasının simge isimlerinden biri haline gelen Sultan Özcan, 74 yaşında hayatını kaybetti. Konyalıların "Sultan Abla” diye seslendiği Özcan, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Sultan Özcan, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetmişti. Özcan'ın vefat haberi, kendisini yakından tanıyan ve yıllardır Konya sokaklarında görmeye alışan vatandaşları üzüntüye boğdu.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Sultan Özcan, geçtiğimiz aylarda Mevlana Caddesi'nde aniden fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edilen Özcan, kısa süre sonra yeniden rahatsızlanarak bir kez daha hastanede tedavi altına alınmıştı.

Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınan Özcan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu açıklanmış, Konyalılar kendisinden gelecek iyi haberi beklemeye başlamıştı. Ancak Özcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

KIRMIZI KIYAFETLERİYLE KONYA'NIN HAFIZASINDA YER EDİNDİ

Uzun yıllardır Konya kent merkezinde kırmızı elbiseleri, makyajı ve kendine özgü tarzıyla tanınan Sultan Özcan, şehrin simge isimlerinden biri haline gelmişti. Özellikle Kayalıpark ve çevresinde vatandaşlarla bir araya gelen Özcan, birçok Konyalının hafızasında "Sultan Abla” olarak yer edindi.

Kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Sultan Özcan'ın vefatı, Konya'da büyük üzüntüyle karşılandı.

SULTAN ABLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

18 Ocak 1952 doğumlu Sultan Özcan'ın cenazesi, ikindi namazının ardından Kağnıcılar Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Sultan Özcan, ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Özcan'ın vefatı, Konya kent hafızasında derin bir iz bıraktı.

(Meltem Aslan)

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