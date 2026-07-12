Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükegen’in oğlu ile Merve Taşar dünyaevine girdi
Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükegen’in oğlu Mehmet Büyükegen ile Merve Taşar, düzenlenen i düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.
Aileler davetlileri kapıda karşılarken, genç çifti bu özel günlerinde yakınları, dostları ve çok sayıda davetli yalnız bırakmadı.
Düğüne Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya milletvekillerinin yanı sıra kent protokolü de katıldı. Genç çiftin nikâhını ise Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kıydı.
Yoğun katılımın olduğu düğün töreninde davetlilere geleneksel Konya pilavı ikram edildi.
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