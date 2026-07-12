İzmir’den gelen STK Başkanları ve Gazeteciler Konya’ya hayran kaldı

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Konyalılar Dernekleri Birliği Federasyonu tarafından hayata geçirilen “İzmir - Konya Gönül Köprüsü Projesi” kapsamında İzmir’de yaşayan farklı illerin federasyon başkanları ve İzmirli gazeteciler Konya’yı yakından tanıdı. Katılımcılar şehrin tarihi, kültürel ve medeniyet mirasını yakından tanırken, Konya’nın şehircilik anlayışını ve yerel yönetim alanındaki çalışmalarını da yerinde inceleme imkânı buldu. İzmirli STK başkanları ve gazetecilerle bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya’ya gelenler Konya’dan etkileniyorlar. Umarım siz de etkilenmişsinizdir. Bize iki şey söyleniyor; birincisi çok temiz bir şehir, pırıl pırıl. İkincisi burada bir dinginlik, sakinlik var diyorlar. O da Hazreti Mevlana’dan şehrimize kalma bir mirastır. Biz hem bir eski başkentin fertleri olarak hem de Hazreti Mevlana’nın hemşehrileri olarak gelen misafirlerimizi en güzel şekilde karşılamaya gayret ediyoruz” dedi. KONFED Başkanı Mehmet Aydoğan Başkan Altay’a teşekkür ederek, “Konyalı olacağız, kalacağız burada diyenler var başkanım. Birlik ve beraberlik içerisinde iki şehirde gönül köprüsünü tamamladık. Katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konya’da iki gün geçiren İzmirli STK başkanları ve gazeteciler, şehirden çok etkilendiklerinin ve Konya’ya hayran kaldıklarını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Konyalılar Dernekleri Birliği Federasyonu (KONFED) tarafından "İzmir - Konya Gönül Köprüsü Projesi” kapsamında Konya Kültür Gezisi gerçekleştirildi.

Programa İzmir'den çok sayıda federasyon ve konfederasyon başkanı ile İzmirli basın mensupları katıldı. Geniş katılımla gerçekleştirilen organizasyon, Konya ile İzmir arasında sosyal, kültürel ve kurumsal iş birliklerinin geliştirilmesine önemli katkı sundu.

Program kapsamında katılımcılar Konya'nın tarihi, kültürel ve medeniyet mirasını yakından tanırken, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen şehircilik ve yerel yönetim çalışmalarını da yerinde inceleme imkânı buldu.

BAŞKAN ALTAY İZMİR'DEN GELEN STK BAŞKANLARI VE GAZETECİLERLE BULUŞTU

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, programın ikinci gününde Akyokuş Kasrı'nda İzmir'den gelen Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları ve gazetecilerle bir araya geldi.

Konya'nın kadim bir şehir olduğunu hatırlatan Başkan Altay, "Ziyaret ettiğiniz Çatalhöyük, UNESCO tarafından dünyanın ilk şehri kabul ediliyor. Bu tarihten itibaren Konya, her dönemde Anadolu'da hüküm süren medeniyetin en önemli şehirlerinden birisi olmuştur. Ziyaret ettiğiniz birçok mekan Selçuklulardan kalma medreseler, camiler ve diğer eserlerden oluşuyor. Konya tarımsal üretimde sadece buğdayda arpada değil; mısır, şeker pancarı, ayçiçeği olmak üzere birçok üretimde Türkiye'de en çok üretim yapan şehir. Ayrıca büyükbaş hayvan varlığında, küçükbaş hayvan varlığında ve kanatlı hayvan varlığında da 1. ve 2. sırada. Yani Konya sadece kendisi için değil ülkemiz için üreten bir şehir” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR KOORDİNELİ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Başkan Altay, Konya'nın belediyeciliğinin bir gelenek olduğunu belirterek, "Onun için biz ‘Konya Modeli Belediyecilik' diye akademisyenlerle bir çalışma yaparak bunu literatüre geçsin diye de ortaya koyduğumuz bir markaya dönüştürdük. Herhalde tüm Türkiye'de merkezi hükümetle ve siyasette ilçelerle en koordineli çalışan şehir Konya'dır. Özellikle merkez ilçelerimizle koordinasyonumuz çok yüksek. Merkezi hükümetle çok iyi çalışmalar yürütüyoruz. Bu da Konya'ya hizmet olarak yansıyor” dedi.

İKİ ÖNEMLİ PROJEDE ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR

Özellikle iki konuda önemli çalışmalar yürüttüklerine değinen Başkan Altay, şöyle devam etti:

"Birincisi şehir merkezindeki tarihi alanın yeniden ortaya çıkarılması. Bu projemizin ismine de Darülmülk dedik. Çünkü Selçuklular başkentlerine Darülmülk ismini vermişler. İkinci konu da raylı sistem yatırımları. Şu anda Konya'nın mevcut kullandığı tramvay hattının uzunluğu 27 kilometre. Bu yıl içinde yaptığımız raylı sistem uzunluğu yaklaşık 54 kilometre. Yani birin yanına iki daha koymuş olacağız. İnşallah yapacağımız yeni raylı sistem hatlarıyla yaklaşık 114 kilometrelik bir raylı sisteme kavuşmuş olacağız.”

"GELEN MİSAFİRLERİMİZİ EN GÜZEL ŞEKİLDE KARŞILAMAYA GAYRET EDİYORUZ”

Konya'nın ilk kez gelenleri etkileyen bir şehir olduğuna değinen Başkan Altay, "Konya'ya gelenler Konya'dan etkileniyorlar. Umarım siz de etkilenmişsinizdir. Bize iki şey söyleniyor; birincisi çok temiz bir şehir, pırıl pırıl. İkincisi burada bir dinginlik, sakinlik var diyorlar. O da Hazreti Mevlana'dan şehrimize kalma bir mirastır. Onun burada varlığı yılda yaklaşık 3,5 milyon kişinin Hazreti Mevlana'yı ziyaret edip Konya'ya gelmesine vesile oluyor. Biz de hem bir eski başkentin fertleri olarak hem de Hazreti Mevlana'nın hemşehrileri olarak gelen misafirlerimizi en güzel şekilde karşılamaya gayret ediyoruz. İnşallah güzel bir iki gün geçirmişsinizdir. Sizi misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Değerli Mehmet Aydoğan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Emeğinizden, gayretinizden dolayı sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duydum. İnşallah tekrar görüşmek dileğiyle” ifadelerini kullandı.

"BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE İKİ ŞEHİRDE GÖNÜL KÖPRÜSÜNÜ TAMAMLADIK”

KONFED Başkanı Mehmet Aydoğan da Konya Kültür Gezisi'nin uzun süredir hayali olduğunu belirterek, organizasyon için Başkan Altay'a teşekkür etti. Aydoğan, "Biz de naçizane Hazreti Mevlana'nın bayrağını, o hoşgörüsünü, insan sevgisini İzmir'de yaşatmaya çalışıyoruz. Bunu Konya ile bütünleştirmek istedim” dedi.

Gezi ile kaynaşmanın artırılması, özellikle İzmir'le Konya arasındaki şehircilik ve yerel yönetimin mukayese edilebilmesi gibi başlıkların ön plana çıktığını aktaran Aydoğan, "Şimdi burada bir şeyler gördük. Aklımızla, gözümüzle, vicdanımızla bunu değerlendireceğiz. İyi miydi, kötü müydü? Bizim İzmir'de ne eksiğimiz var? Burada fazlalık ne var şeklinde o mukayese imkanını sağlayacaktır. Anadolu'nun 48-50 tane vilayetinin temsilcileri burada. Yani bu İzmir'in tamamı burada demek. İzmir'i temsil eden 4-4,5 milyonsa en azından 3,5 milyonu temsil eden insanlar burada. İlk defa Konya'ya gelenler var, ilk defa trene binenler var. ‘Biz Konyalı olacağız, kalacağız burada' diyenler var başkanım. Ben hem Sayın Başkanımıza hem gelen misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde iki şehirde gönül köprüsünü tamamladık. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KATILIMCILAR KONYA'DAN MEMNUN AYRILDI

Program boyunca katılımcılar; Mevlana Müzesi, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Tropikal Kelebek Bahçesi, Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi, Bilim Merkezi, Sille, Alaaddin Tepesi ve Konya'nın yeni yaşam alanlarını gezerek şehrin turizm, kültür, şehircilik, ulaşım, çevre ve belediyecilik alanındaki yatırımlarını yakından gördü.

KONYA'YA HAYRANLIKLARINI İFADE ETTİLER

İki gün boyunca Konya'nın tarihi, kültürel ve medeniyet mirasını yakından tanıyan, şehircilik anlayışını ve yerel yönetim alanındaki çalışmalarını detaylı şekilde inceleme fırsatı bulan katılımcılar Konya'da çok etkilendiklerini dile getirdi.

Şehre hayran kaldıklarını vurgulayan İzmirli STK temsilcileri ve gazeteciler, ev sahipliği dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

"KONYA GERÇEKTEN HER AÇIDAN KENDİNİ AŞMIŞ BİR ŞEHİR”

Emir Çaka Bey Denizcilik İhtisas Üniversitesini Kalkındırma Vakfı Başkanı Ahmet Gündüz, Hazreti Mevlana'nın manevi ikliminin derinden hissedildiğini belirterek, "Suyu az olan bir yerde bu kadar yeşilin, doğanın, güzelliğin olması, yolların bu kadar geniş olması biz de muhteşem bir tesir meydana getirdi. Biz bu muhteşem tesiri gittiğimiz her yerde anlatacağız. Çünkü şehircilik denilince o manevi ve maddi köprünün nasıl olduğunu burada temaşa etmiş olduk. Bundan dolayı Konya'da şimdiye kadar emeği geçmiş tüm Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza ve şuan ki Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a şükranlarımı sunuyorum. KONFED Başkanı Mehmet Aydoğan'a ve bize bağrını açan Konya halkına da buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Ege Bölgesi Erzurum Dernekleri Birliği Federasyonu Kurucu Onursal Genel Başkanı Muzaffer Okumuş, "Konya'nın zaten reklama ihtiyacı yok. Konya her ilin örnek alması gereken kentlerin başında geliyor. Baktığınız zaman yollarına, kaldırımlarına, alt yapısına, fiziki anlamda kendini aşmış mamur bir kent. Bu açıdan emek verenleri de tebrik ediyorum. Konya'yı gezdiğimiz zaman Türkiye'nin artık ne kadar farklı bir ülke olduğunu da görebiliyoruz. Konya gibi şehirlerimizin fiziki anlamda bu hale gelmesi Türkiye'yi de dünya kategorisinde bir yere getirecektir. Konya gerçekten her açıdan kendini aşmış bir kent. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bütün belediye çalışanlarına ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu