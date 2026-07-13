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KONYA Haberleri

Konya Valisi’nden Çağrı!

Cumali Özer
Muhabir

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Konya Valisi’nden Çağrı!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla Konya'da gerçekleştirilecek geniş kapsamlı anma etkinlikleri için hazırlıklar son sürat devam ediyor. Kentteki anma programlarının merkezi olacak Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere önemli bir inceleme ziyareti gerçekleştirildi.

Çalışmalar Yerinde İncelendi

Konya Vali Yardımcısı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, etkinliklerin kusursuz bir şekilde icra edilmesi amacıyla Kılıçarslan Şehir Meydanı'nı ziyaret etti. Alandaki teknik ve lojistik hazırlıkları yakından inceleyen Arcaklıoğlu, tertip komitesi yetkilileriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Meydanın düzeni, vatandaşların güvenliği ve program akışının koordinasyonu gibi konuların masaya yatırıldığı incelemede, 10. yıl dönümünün önemine yakışır bir anma programı olması için tüm kurumların tam bir koordinasyon içinde çalıştığı vurgulandı.

Grup Nefer ve Talha Bora Öge Sahne Alacak

15 Temmuz ruhunu ve milli birlik şuurunu yeniden meydanlara taşıyacak olan bu yılki anma etkinliklerinde, kültürel ve sanatsal programlar da yer alacak. Edinilen bilgiye göre, anma gecesinde Konya halkıyla buluşacak isimler netleşti.

Grup Nefer ezgileri ve marşlarıyla meydandaki coşkuyu artıracak. Talha Bora Öge kendine has şiir ve şiirsel anlatım tarzıyla 15 Temmuz destanını ve şehitlerin aziz hatırasını Konyalılara derinden hissettirecek. Programda ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu da sahne alacak.

Konya Valisi'nden Çağrı

Konya Valisi İbrahim Akın, 15 Temmuz gecesi vatanı, bayrağı ve demokrasisi için meydanlara dökülen aziz milletin kahramanlık destanını anmak üzere tüm Konya halkını Kılıçarslan Şehir Meydanı'na davet etti.

Etkinliklerin yürütüleceği meydanda sahne kurulumu, ses-ışık sistemleri ve çevre düzenleme çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak alanın hazır hale getirileceği bildirildi.

(Cumali Özer)

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