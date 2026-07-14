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KONYA Haberleri

Başkan Altay: 15 Temmuz milletimizin bağımsızlık yeminidir

Başkan Altay: 15 Temmuz milletimizin bağımsızlık yeminidir
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “15 Temmuz, milletimizin iradesine vurulmak istenen prangaları parçaladığı büyük bir diriliş destanıdır. Milletimizin bağımsızlık yeminidir. Karanlığı yenen iradenin adıdır” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay'ın mesajı şöyle:

"Milletimizin iradesine, devletimizin bekasına, demokrasimize ve bağımsızlığımıza kasteden hain darbe girişiminin aziz milletimizin eşsiz cesaretiyle bertaraf edildiği 15 Temmuz destanının 10'uncu yıl dönümündeyiz. 

15 Temmuz 2016 gecesi, FETÖ Terör Örgütü hain emellerini hayata geçirme teşebbüsünde bulunmuş; vatanımızın toprağına ve semalarına ihanetin gölgesini bulaştırmıştı. Ancak bu toprakların mayasında zulmün karşısında dimdik durmak, istiklal uğruna gerektiğinde canını ortaya koymak vardı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşan milyonlar; tanklara karşı bedenini, silahlara karşı yüreğini, ihanete karşı sarsılmaz imanını siper etti. Ezanlarımız susmasın, bayrağımız inmesin, vatanımız bölünmesin diyen aziz milletimiz; ihanet karşısında tek yürek oldu.

O gece bir kez daha görüldü ki milletimizin iradesi esir alınamaz, bağımsızlığımıza zincir vurulamaz, vatanımıza el uzatılamaz. 

Konya'mız da 15 Temmuz gecesi millî iradenin en güçlü kalelerinden biri oldu. Hemşehrilerimiz ilk andan itibaren meydanları doldurarak vatanına, bayrağına ve devletine sahip çıktı. 

15 Temmuz, milletimizin iradesine vurulmak istenen prangaları parçaladığı büyük bir diriliş destanıdır. Milletimizin bağımsızlık yeminidir. Karanlığı yenen iradenin adıdır. 
Asırlar geçse de 15 Temmuz'u unutmayacak, unutturmayacağız. Bugün bizlere düşen; şehitlerimizin aziz emanetine sahip çıkmak, gazilerimizin fedakârlığını daima hatırlamak, birlik ve beraberliğimizi her türlü fitnenin üzerinde tutarak ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaktır.

Bu vesileyle; başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Millî Mücadele'den bugüne kadar vatanımız, bayrağımız ve istiklalimiz uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yâd ediyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Rabbim milletimizin birliğini ve kardeşliğini daim, devletimizi payidar, ay yıldızlı bayrağımızı göklerde ebedî eylesin.”

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

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