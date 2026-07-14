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KONYA Haberleri

İl Müdürü Duran Seçen’den ipekböceği üreticisine ziyaret

Cumali Özer
Muhabir

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İl Müdürü Duran Seçen’den ipekböceği üreticisine ziyaret

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, beraberindeki teknik heyetle birlikte Meram ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde ipekböceği yetiştiriciliği yapan üreticiyi ziyaret etti.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı destekli İpekböceği Yetiştiriciliği Projesi kapsamında gerçekleştirilen üretim çalışmalarını yerinde inceleyen Seçen, ipekböceği kozası hasadına eşlik etti.

KOZA HASADI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

Hasat çalışmalarına katılan İl Müdürü Duran Seçen, üreticiyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Seçen, üretim sürecine ilişkin teknik bilgilendirmelerde de bulundu.

Ziyarette, ipekböceği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ele alındı.

"ÜRETEN ÇİFTÇİMİZİN YANINDA, ÜRETİMİN HİZMETİNDEYİZ”

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, tarımsal üretimin her aşamasında üreticilerin yanında olunmaya devam edildiği vurgulandı.

Paylaşımda, "Emek ve alın teriyle üretime değer katan tüm üreticilerimize bereketli, verimli ve bol kazançlı bir sezon diliyoruz. Üreten çiftçimizin yanında, üretimin hizmetindeyiz” ifadelerine yer verildi.

(Cumali Özer)

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