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KONYA Haberleri

Konya’da Devlet Bahçeli Parkı açıldı! İsmi bu ilçede yaşayacak

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya’da Devlet Bahçeli Parkı açıldı! İsmi bu ilçede yaşayacak

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Beyşehir İlçe Başkanlığı tarafından yaptırılan Bilge Lider Devlet Bahçeli Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa MHP'nin üst düzey yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun katılımla açılışı gerçekleştirildi

Beyşehir'de gerçekleştirilen açılış programına MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, MYK üyeleri Güzide Çipan, Hüseyin Korkmaz ve Özer Karakayacı, MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü, Ülkü Ocakları Konya İl Başkanı İlker İlkerli, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçe başkanları, kamu görevlileri, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

"Tarihi mirasa ve geleceğe nefes olacak”

MHP Beyşehir İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, parkın Beyşehir'in tarihi mirasına, kültürel değerlerine ve geleceğine katkı sunması amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Açıklamada, açılışa katılan tüm protokol üyelerine ve vatandaşlara teşekkür edilerek desteklerinden dolayı şükran ifade edildi.

Devlet Bahçeli'nin adı Beyşehir'de yaşayacak

Açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adının parkta yaşatılmasının önemli bir anlam taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, "Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in adının bu parkta yaşatılmasını ve burada yetişecek nesillere ilham olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Beyşehir'de hizmete açılan Devlet Bahçeli Parkı'nın, vatandaşların dinlenebileceği ve sosyal yaşamına katkı sağlayacak yeni yaşam alanlarından biri olması hedefleniyor.

(Ali Asım Erdem)

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