Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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RAMAZAN ÇELİK
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MÜLAYİM
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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RAMAZAN SAVRAN
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ELBİSTAN
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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OSMAN ÇİFCİ
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KADINHANI
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MUSALLA MEZARLIĞI
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MEHMET ZAMBAK
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KONYA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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SEFER İMDARİ
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ODUNCU
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YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI
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FATMA IŞIK TEKİN
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KONYA
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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FATMA KAZMA
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KONYA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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HALİS ÇIRA
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GÜVERCİNLİK
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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SEVGİ TEKİN
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MALAZGİRT
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YAZIR MEZARLIĞI
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ORHAN ELMA
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DİNEKSARAY
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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BARAE EL ŞEYH MEVVAS
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MERAM
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İŞGALAMAN MEZARLIĞI
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FATMA KEZEK
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KEMBOS
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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ABDURRAHMANPİRİNÇCİ
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KONYA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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KEMAL ÖZTÜRK
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ELEŞKİRT
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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MUSTAFA KAYNAK
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KONYA
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TEKKE MEZARLIĞI
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NURTEN KÜÇÜKSÜTCÜ
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PAMUKOVA
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YAZIR MEZARLIĞI
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DİLBER AKBAŞ
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ELEŞKİRT
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YAZIR MEZARLIĞI
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SEBAHAT GÖKKAYA
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ADANA
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YAZIR MEZARLIĞI