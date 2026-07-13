GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,003 TL
EURO
53,438 TL
STERLİN
62,914 TL
GRAM
6.056 TL
ÇEYREK
9.988 TL
YARIM
19.885 TL
CUMHURİYET
39.667 TL
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü vefat eden 18 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

RAMAZAN ÇELİK
 

MÜLAYİM
25-01-1960

HOCACİHAN MEZARLIĞI

RAMAZAN SAVRAN
 

ELBİSTAN
08-05-1955

HOCACİHAN MEZARLIĞI

OSMAN ÇİFCİ
 

KADINHANI
03-04-1985

MUSALLA MEZARLIĞI

MEHMET ZAMBAK
 

KONYA
25-05-1950

MUSALLA MEZARLIĞI

SEFER İMDARİ
 

ODUNCU
03-04-1945

YAYLAPINAR EVDİREŞE MEZARLIĞI

FATMA IŞIK TEKİN
 

KONYA
17-08-1934

ÜÇLER MEZARLIĞI

FATMA KAZMA
 

KONYA
15-01-1950

MUSALLA MEZARLIĞI

HALİS ÇIRA
 

GÜVERCİNLİK
07-01-1951

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

SEVGİ TEKİN
 

MALAZGİRT
02-09-1960

YAZIR MEZARLIĞI

ORHAN ELMA
 

DİNEKSARAY
05-10-1944

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

BARAE EL ŞEYH MEVVAS
 

MERAM
30-04-2020

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

FATMA KEZEK
 

KEMBOS
10-01-1941

HOCACİHAN MEZARLIĞI

ABDURRAHMANPİRİNÇCİ
 

KONYA
25-03-1948

MUSALLA MEZARLIĞI

KEMAL ÖZTÜRK
 

ELEŞKİRT
16-03-1939

ARAPLAR MEZARLIĞI

MUSTAFA KAYNAK
 

KONYA
11-04-1958

TEKKE MEZARLIĞI

NURTEN KÜÇÜKSÜTCÜ
 

PAMUKOVA
10-05-1960

YAZIR MEZARLIĞI

DİLBER AKBAŞ
 

ELEŞKİRT
01-12-1927

YAZIR MEZARLIĞI

SEBAHAT GÖKKAYA
 

ADANA
28-10-1941

YAZIR MEZARLIĞI

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER