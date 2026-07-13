Konya’daki bu ilçenin adı son anda değişti! Aslında “Karabağ’’ olacaktı

Konya'nın 31 ilçesinin her biri, kendine özgü tarihi ve kuruluş hikâyesiyle dikkat çekiyor. Bu ilçelerden biri olan Güneysınır'ın kuruluş süreci ise ilginç bir detay barındırıyor. İlçe kurulurken ilk olarak "Karabağ" adının verilmesi planlandı. Ancak son anda alınan kararla bu isimden vazgeçilerek ilçeye "Güneysınır" adı verildi.

İlk önerilen isim "Karabağ"dı

Bugünkü Güneysınır ilçesi, 9 Mayıs 1990 tarihinde Güneybağ ve Karasınır beldeleri ile Emirhan köyünün birleştirilmesiyle ilçe statüsüne kavuştu.

İlçenin kuruluş çalışmaları sırasında, Güneybağ beldesindeki "bağ" ile Karasınır beldesindeki "kara" kelimeleri birleştirilerek yeni ilçeye "Karabağ" adının verilmesi önerildi.

Son anda karar değişti

Ancak yapılan değerlendirmelerde, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde aynı adı taşıyan bir yerleşim yerinin bulunması nedeniyle isim değişikliğine gidildi. Karışıklığın önüne geçmek amacıyla bu öneriden vazgeçilerek, Güneybağ'daki "Güney" ile Karasınır'daki "sınır" kelimeleri birleştirildi ve ilçeye "Güneysınır" adı verildi.

Böylece Konya'nın en genç ilçelerinden biri olan Güneysınır, bugünkü ismini almış oldu.

Tarihi yüzyıllar öncesine uzanıyor

İlçenin geçmişi ise ilçe oluşundan çok daha eskiye dayanıyor. Osmanlı arşivlerinde 1531 Muhasebe Defteri ile 1584 tarihli tahrir defterlerinde Karasınır ve Elmasun köylerine ilişkin kayıtlar yer alıyor.

Bölgede halk arasında "Gavur Hüyüğü" ve "Güdelesin" olarak bilinen höyüklerde ortaya çıkarılan çanak çömlek, tuğla ve çeşitli madenî eserler, yerleşim tarihinin binlerce yıl öncesine uzandığını gösteriyor.

Bozkır'dan Çumra'ya, ardından ilçe oldu

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında Bozkır ilçesine bağlı olan Karasınır ve Elmasun, 1955 yılında Çumra'ya bağlandı. Yaklaşık 35 yıl sonra ise Güneybağ ve Karasınır'ın birleşmesiyle 9 Mayıs 1990 tarihinde Güneysınır adıyla Konya'nın yeni ilçeleri arasındaki yerini aldı.