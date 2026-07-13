Konya’ya veda! 3 ilçe müftüsünün görev yeri değişti

Konya'da görev yapan Meram İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, Seydişehir İlçe Müftüsü Fatih Koç ve Kulu İlçe Müftüsü Muhsin Yıldız'ın görev yerlerinin değişmesi nedeniyle veda programı düzenlendi.
Programda konuşan İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, ilçe müftülerine Konya'da yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Görev süreleri boyunca gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı Zekeriya Koçak, Fatih Koç ve Muhsin Yıldız'a plaket takdim eden Öge, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.
Programa İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ve şube müdürleri katıldı.
Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi
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