Konya’da bu yolu kullanacaklar dikkat! O tarihte çalışma yapılacak

Konya'da ulaşımı etkileyecek önemli bir çalışma için sürücülere uyarı yapıldı. Konya AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, Adana Çevre Yolu Caddesi'nde gerçekleştirilecek menhol çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde yol daraltması uygulanacak.
Menhol Çalışması Nedeniyle Yol Daraltılacak
Konya AKOM'un duyurusuna göre, Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde, Karaman Caddesi ile Büyük Kumköprü Caddesi arasındaki Şehir Hastanesi istikametinde menhol çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmalar süresince güzergâhta yol daraltması yapılacak.
YOL DARALTMA | MENHOL ÇALIŞMASI— Konya AKOM (@KonyaAkom) July 13, 2026
Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde, Karaman Caddesi ile Büyük Kumköprü Caddesi arası Şehir Hastanesi istikametinde, menhol çalışmaları nedeniyle yol daraltma yapılacaktır.
15 Temmuz 2026
00.00 - 07.00
Sürücülerin trafik işaret ve…
Çalışma 15 Temmuz Gecesi Yapılacak
Yetkililer, çalışmaların 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 00.00 ile 07.00 arasında gerçekleştirileceğini bildirdi. Belirtilen saatlerde bölgeyi kullanacak sürücülerin trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurmaları istendi.
Sürücülere Alternatif Güzergâh Uyarısı
Konya AKOM, çalışma süresince sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini, güvenli ulaşım için mümkün olduğunca alternatif güzergâhları tercih etmelerini önemle rica etti.
Kaynak: Haber Merkezi