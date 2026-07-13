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KONYA Haberleri

Konya Büyükşehir Minikler Avrupa Judo Kupası’nı 3 madalya ile taçlandırdı

Konya Büyükşehir Minikler Avrupa Judo Kupası’nı 3 madalya ile taçlandırdı
Konya Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, Kocaeli’de 15 ülkeden toplam 463 sporcunun katılımıyla düzenlenen Minikler Avrupa Judo Kupası’nda, 1 altın ve 2 bronz madalya kazanarak organizasyonu toplam 3 madalya ile tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediyespor, uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Minikler Avrupa Judo Kupası, Kocaeli'de 15 ülkeden toplam 463 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılan şampiyonanın ilk gününde 55 kiloda tatamiye çıkan Büyükşehir Belediyesporlu Mehmet Talha Oruç, tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. 

Bu yıl Balkan Judo Şampiyonası'nda da altın madalyaya uzanarak şampiyonluk yaşayan başarılı judocu, Minikler Avrupa Judo Kupası'nda elde ettiği birincilikle uluslararası arenadaki istikrarlı yükselişini sürdürdü. 

Balkan şampiyonluğunun ardından Avrupa Kupası şampiyonluğunu da kariyerine ekleyen Oruç, geleceğin önemli judocuları arasında gösterildiğini bir kez daha ortaya koydu. 

İKİNCİ GÜNDE 2 MADALYA BİRDEN

Turnuvanın ikinci ve son gününde ise Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular Emiliya Küçük Karaca ve Zeynep Rana Ermut madalya sevinci yaşadı. 32 kiloda mücadele eden Karaca ile 48 kiloda tatamiye çıkan Ermut, başarılı mücadelelerinin karşılığını bronz madalya kazanarak aldı.

Böylece Konya Büyükşehir Belediyespor, Minikler Avrupa Judo Kupası'nı 1 altın ve 2 bronz olmak üzere toplam 3 madalya ile tamamlayarak altyapıda yetiştirdiği sporcuların uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. 

"Türkiye'nin Güçlü Altyapısı” parolasıyla 8 branşta Türk sporuna değer katan Konya Büyükşehir Belediyespor, judoda da geleceğin milli sporcularını yetiştirmeye devam ederken, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kazanılan başarılarla ülkemizi gururla temsil etmeyi sürdürüyor.
 

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

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