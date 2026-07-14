Konya Büyükşehir Belediyesi memur alacak! İşte başvuru şartları

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 memur alımı gerçekleştirilecek. Açıktan atama yöntemiyle yapılacak alımda KPSS taban puanı kadrolara göre 65 ve 70 olarak belirlendi. Başvurular ise 12-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre personel alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunacak adayların ilgili sınav ve atama yönetmeliğinde yer alan genel ve özel şartları taşıması gerekecek.

10 KİŞİLİK KADRO İÇİN MEZUNİYET ŞARTI AÇIKLANDI

Belediye tarafından iki ayrı kadro kapsamında 5'er kişi olmak üzere toplam 10 memur istihdam edilecek. Adayların lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Çalışmalar veya Küresel ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun olması şartı aranacak.

Her iki kadroya başvuracak adayların en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması da gerekecek. Adaylar, şartlarını taşıdıkları yalnızca bir kadro için başvuruda bulunabilecek.

KPSS'DEN 65 VE 70 PUAN ŞARTI ARANACAK

İlk 5 kişilik kadroya başvuracak adayların 2024 KPSS B Grubu sınavına katılmış ve KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olması gerekiyor. Bu adaylardan ayrıca YDS İngilizce sınavında en az A düzeyinde başarı veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahip yabancı dil belgesi istenecek.

Diğer 5 kişilik kadro için KPSS P3 puan türünden en az 65 puan şartı uygulanacak. Söz konusu kadroya yapılacak başvurularda yabancı dil belgesi aranmayacak.

BAŞVURULAR AĞUSTOS AYINDA ELEKTRONİK ORTAMDA ALINACAK

Memur alımı için başvuru süreci 12 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Başvurular, gerekli belgelerin sisteme yüklenmesiyle elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Adaylardan kimlik fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, 3 vesikalık fotoğraf, sürücü belgesi ve başvurulan kadroyu belirten dilekçe talep edilecek. Yabancı dil şartlı kadro için ayrıca geçerli dil belgesinin sunulması gerekecek. Eksik belgeyle yapılan veya ilan şartlarını karşılamayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

SÖZLÜ SINAV 24 AĞUSTOS'TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak. Her kadro için alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek. Sınava katılmaya hak kazananların listesi ile sınav yeri ve saatine ilişkin bilgiler 21 Ağustos 2026 tarihinde Konya Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden duyurulacak.

Sözlü sınav 24 Ağustos 2026 tarihinde saat 08.00'de Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığında yapılacak. Adaylara Anayasa, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli idareler mevzuatı ve mesleki alanlarına ilişkin sorular yöneltilecek.

Sınavdan en az 60 puan alan adaylar başarılı kabul edilecek. Nihai başarı puanı, KPSS ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasıyla hesaplanacak. Yapılacak sıralama sonucunda 10 asıl ve 10 yedek aday belirlenecek. Eşit puan durumunda KPSS puanı daha yüksek olan adaya öncelik tanınacak.

(Meltem Aslan)