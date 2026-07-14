Konya’da öğretim üyesi duyurdu! Genç mühendis hayatını kaybetti

Konya'da Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Süleyman Soylu'dan tarım camiasını üzen bir vefat haberi geldi. Alp Tarım Ar-Ge ve Kalite Kontrol Biriminde Sorumlu Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Ali Açıkgöz, genç yaşta hayatını kaybetti. Açıkgöz'ün vefatı ailesini, sevenlerini, meslektaşlarını ve tarım camiasını yasa boğdu.

"DERİN VE TARİFSİZ ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ''

Yayımlanan taziye mesajında, Ali Açıkgöz'ün çalışma disiplini ve mesleğine duyduğu saygıyla her zaman hatırlanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Ar-Ge ve Kalite Kontrol Birimimizde Sorumlu Ziraat Mühendisi olarak omuz omuza çalıştığımız değerli mesai arkadaşımız Ali Açıkgöz'ü kaybetmenin derin ve tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğine duyduğu saygı, çalışkanlığı ve çalışma disipliniyle Alp Tarım ailesine kattığı değerleri unutmayacak; hatırasını ve emeğini her zaman saygıyla anacağız” ifadelerine yer verildi.

SÜLEYMAN SOYLU: HAYATININ BAHARINDA KAYBETTİK

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Süleyman Soylu da Ali Açıkgöz'ün vefatının ardından duygusal bir paylaşım yaptı.

Soylu, "Fakülteden öğrencim, Alp Tarım Ar-Ge ekibinden çalışma arkadaşım meslektaşımız Ali'yi maalesef hayatının baharında kaybettik. Mekânı cennet olsun inşallah. Allah ailesine ve yakınlarına sabır versin” ifadelerini kullandı.

TARIM CAMİASINI YASA BOĞDU

Genç Ziraat Mühendisi Ali Açıkgöz'ün vefatı, birlikte görev yaptığı çalışma arkadaşları ve meslektaşları arasında büyük üzüntüye neden oldu. Açıkgöz'ün mesleki çalışmaları, emeği ve hatıralarıyla anılacağı ifade edildi.

Ali Açıkgöz'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

(Meltem Aslan)