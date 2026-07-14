İl Müdürü Duran Seçen’den Akören ilçe müdürlüğüne ziyaret

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, İl Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Acar ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Dr. İsmail Çiftçi ile birlikte Akören İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

YENİ GÖREVİNDE BAŞARI DİLEKLERİNİ İLETTİ

Ziyaret kapsamında Akören İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sabri Şimşek ile bir araya gelen İl Müdürü Duran Seçen, Şimşek'e yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Gerçekleştirilen görüşmede ilçe müdürlüğünün mevcut çalışmaları hakkında bilgi alındı.

PROJE VE FAALİYETLER DEĞERLENDİRİLDİ

Ziyarette, Akören İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve planlanan faaliyetler ele alındı. Tarımsal faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ziyaretin, yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve planlanan faaliyetlerin ele alınmasıyla tamamlandığı belirtildi.

(Bekir Turan)