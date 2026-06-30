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Selçuklu Müftülüğü’nden esnafa “kardeşlik köprüsü’’ ziyaretleri sürüyor

Bekir Turan
Muhabir

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Selçuklu Müftülüğü’nden esnafa “kardeşlik köprüsü’’ ziyaretleri sürüyor

Selçuklu Müftülüğü tarafından hayata geçirilen "Kardeşlik Köprüsü” projesi kapsamında gerçekleştirilen esnaf ziyaretleri aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde ilçe genelindeki iş yerleri ve hayırsever iş insanları ziyaret edilerek, Selçuklu Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Selçuklu Şubesi'nin yürüttüğü dini ve hayri hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulunuluyor.

HAYIRSEVER ESNAFLARA ZİYARET VE BİLGİLENDİRME

İlçe vaizleri ve din görevlileri tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, hayırsever esnafların işlerinin hayırlı ve bereketli olması, kazançlarının artması temennisiyle dualar edildi. Aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı Selçuklu Şubesi'nin yürüttüğü sosyal yardım ve dini hizmet faaliyetleri hakkında bilgi verilerek desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

Bu kapsamda Arzıoğulları Gıda, Çağrı Züccaciye, Koç Yiğit Oto Tamir, Festival Oyuncak, Gürel Ambalaj, Korkmaz Ticaret, Hoşgör Oto Kaporta, Süs Burada, Tekin Züccaciye ve Seyit Büyükkürkçü firma ve iş yerleri ziyaret edildi.

DUALAR VE HEDİYELERLE TAMAMLANDI

Ziyaretler sırasında İlçe Müftüsünün selamları iletilirken, iş yeri sahiplerine çeşitli hediyeler takdim edildi. Yapılan duaların ardından iyi dilek ve temennilerle programlar sona erdi.

Selçuklu Müftülüğü, kendilerini misafir eden hayırsever esnaf ve iş insanlarına gösterdikleri ilgi, misafirperverlik ve hoşgörü dolayısıyla teşekkür ederek, "Rabbimiz kazançlarını bereketli, işlerini hayırlı eylesin." temennisinde bulundu.

(Bekir Turan)

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