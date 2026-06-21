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Karatay’da “Bir atık çok şey değiştirir’’ projesinde ödül heyecanı

Karatay’da “Bir atık çok şey değiştirir’’ projesinde ödül heyecanı
Karatay Belediyesi ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen “Bir Atık Çok Şey Değiştirir” 3. Atık Toplama Yarışması’nda dereceye giren okullar ödüllerine kavuştu. Yarışma kapsamında 47 bin 392 kilogram atık geri dönüşüme kazandırılırken, öğrenciler piknik, okul şenliği ve açık hava sineması etkinlikleriyle ödüllendirildi.

Karatay Belediyesi ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Karatay İnsani Değerler Eğitimi Projesi (KAİDE) İş Birliği Protokolü kapsamında hayata geçirilen yarışma, 16 Mart–22 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yarışma sonuçları 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde açıklanırken, dereceye giren okullar için ödül programları da tamamlandı.

Birinci olan okullar piknikle, ikinci olan okullar okul şenlikleriyle, üçüncü olan okullar ise açık hava sinema etkinlikleriyle ödüllendirildi. Farklı tarihlerde düzenlenen etkinliklerde öğrenciler çeşitli oyunlar, sportif faaliyetler ve eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.

Ödül programları kapsamında düzenlenen son etkinlik ise Karatay Şehir Parkı'ndaki piknik oldu. Programa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar'ın yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

BAŞKAN KILCA ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Başkan Kılca, çevre bilinci konusunda gösterdikleri duyarlılıktan dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Başkan Kılca, okullarda sıfır atık ve çevre bilincinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Birinci olan okullarımıza piknik, ikinci olan okullarımıza okul şenlikleri, üçüncü olan okullarımıza ise açık hava sinema etkinlikleri düzenledik. Bugün de Ovakavağı Okulumuzun piknik programında öğrencilerimizle bir araya geldik. Amacımız çocuklarımızın çevre konusunda bilinçlenmesini sağlamaktır. Tüm okullarımıza, öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Kılca, geri dönüşüm alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekerek, çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarının süreceğini kaydetti.

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

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