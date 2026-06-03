Şeyh Seyyid Ali Eren Efendi vefat etti! Ahmed Kuddusi soyundan geliyordu Şeyh Seyyid Ali Eren Efendi kimdir?

ŞEYH SEYYİD ALİ EREN EFENDİ KİMDİR?
Şeyh Seyyid Ali Eren Efendi, Niğde'nin Bor ilçesinde yaşayan, tasavvufi kişiliğiyle tanınan bir mutasavvıf ve din alimi olarak tanınıyordu.
Şeyh Seyyid Ali Eren "Kuddusi" mahlasıyla bilinen meşhur mutasavvıf ve şair Ahmed Kuddusi'nin torunuydu. Aynı zamanda manevi yolunun (Kuddusi irfanının) günümüzdeki önemli temsilcilerinden ve halifelerinden biri olarak kabul ediliyordu.
ŞEYH SEYYİD ALİ EREN EFENDİ VEFAT ETTİ
Ahmed Kuddusinin torunlarından Borlu Ahmed Kuddusi vakfı başkanı Şeyh Seyyid Ali Eren hakkın rahmetine kavuşmuştu. Cenaze bugün ikindi namazını müteakip Borlu Ahmed Kuddusi Vakfı binası önünden kaldırılıp Acıgöl Mezarlığına defnedilecek.
Kaynak: Haber Merkezi