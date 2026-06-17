KONTV spikeri haberden etkilenip dağa çıktı! Konya’da bulduklarına bakın

KONTV spikerlerinden Kübra Aktaş sunduğu bir haberden etkilenerek çıktığı dağda kilolarca çayır mantarı buldu. Dev mantarlarla poz veren Aktaş'ın mantarları bulduğu yer ise Konya merkeze çok yakın…
HABERDEN ETKİLENDİ!
Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Çukurağıl Mahallesinde bulunan dev mantarlar haber bültenlerine taşınmıştı. Bu haberlerin sunumunu KONTV spikerlerinden Kübra Aktaş yaptı. Haberden etkilenen Aktaş, dev çayır mantarı bulabilmek için hazırlık yaptı.
KONYA'NIN MANTAR OCAĞI!
Konya Beyşehir Karayolu üzerindeki Loras dağına çıkan Aktaş karşılaştığı manzaraya inanamadı. Dağın birçok bölgesinde dev çayır mantarları vardı. Öyle ki mantarları taşımak toplamaktan daha zor bir hal aldı.
KİLOLARCA MANTARLA DÖNDÜ!
Yanındaki bütün torbaları mantarla dolduran Aktaş aracının bulunduğu düzlüğü güçlükle ulaştı. Konya şehir merkezine çok yakın olan Loras Dağı mantar severlerin gözdesi olacak.
ZAMAN DARALIYOR!
Yaz mevsimi başladı ancak yağmurlar devam ediyor. Kuzu göbeği ve domalan mantarlarını bulmak artık çok zor. Çayır mantarlarının da zamanı azalıyor.
Kaynak: Haber Merkezi