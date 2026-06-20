Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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FİKRİYE ÜNVER
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BOZKIR
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MUSALLA MEZARLIĞI
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DURMUŞ ALİ TUNÇ
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KAYAPINAR
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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DURMUŞ ÖZDEMİR
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ÇETME
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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ÇAMLICA
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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ABDULLAH İÇÖZ
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YAZIR MEZARLIĞI
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ABDULLAH UZUN
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TAŞPINAR
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YAZIR MEZARLIĞI
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EMİNE ARARAT
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AVDAN
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CELAL MINGIR
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KONYA
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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DURANA KOÇAK
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BOZKIR
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ULUIRMAK MEZARLIĞI
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TACETTİN
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SÜLEYMANİYE
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NAZMİYE ŞAHAN
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ILGIN
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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HAVVA YENİSAR
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MAYDUS
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YAZIR MEZARLIĞI
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ŞAHİN YILMAZ
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EVLİYA TEKKE
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YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI
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ERTUĞRUL
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ANASULTAN MEZARLIĞI
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HASİBE GÜDEN
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MANAVUS
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BEDİR MEZARLIĞI
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HİMMET KUMRU
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DERBENT
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HOCACİHAN MEZARLIĞI
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ELMAS ILIK
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KONYA
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HOCACİHAN MEZARLIĞI