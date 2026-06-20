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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 20 Haziran 2026 Cumartesi günü vefat eden 18 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

FİKRİYE ÜNVER
 

BOZKIR
21-10-1942

MUSALLA MEZARLIĞI

DURMUŞ ALİ TUNÇ
 

KAYAPINAR
20-07-1937

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

DURMUŞ ÖZDEMİR
 

ÇETME
01-04-1931

HOCACİHAN MEZARLIĞI

BEKİR KORAL
 

ÇAMLICA
01-09-1962

HOCACİHAN MEZARLIĞI

ABDULLAH İÇÖZ
 


19-06-2026

YAZIR MEZARLIĞI

ABDULLAH UZUN
 

TAŞPINAR
06-01-1959

YAZIR MEZARLIĞI

EMİNE ARARAT
 

AVDAN
20-11-1961

YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI

BATUHAN KARA
 

SELÇUKLU
08-12-2000

ÜÇLER MEZARLIĞI

CELAL MINGIR
 

KONYA
01-10-1949

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

DURANA KOÇAK
 

BOZKIR
11-10-1959

ULUIRMAK MEZARLIĞI

TACETTİN


 

SÜLEYMANİYE
27-02-1966

HADİMİ (AYBAHÇE) MEZARLIĞI

NAZMİYE ŞAHAN
 

ILGIN
07-03-1951

HOCACİHAN MEZARLIĞI

HAVVA YENİSAR
 

MAYDUS
10-01-1949

YAZIR MEZARLIĞI

ŞAHİN YILMAZ
 

EVLİYA TEKKE
22-01-1955

YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI

ÖMER YILDIZ
 

ERTUĞRUL
01-05-1952

ANASULTAN MEZARLIĞI

HASİBE GÜDEN
 

MANAVUS
01-05-1955

BEDİR MEZARLIĞI

HİMMET KUMRU
 

DERBENT
20-08-1944

HOCACİHAN MEZARLIĞI

ELMAS ILIK
 

KONYA
15-05-1926

HOCACİHAN MEZARLIĞI

 

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