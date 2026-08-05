Konya’da nostalji dolu buluşma! “Şahane Pazar’’ bu tarihte geliyor

​Türk televizyon tarihinin uzun soluklu eğlence ve yarışma programları arasında yer alan “Şahane Pazar“, yıllar sonra yenilenen formatıyla izleyicilerle buluşacak.

Tiyatro sanatçısı Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin neşeli sunumuyla hafızalara kazınan yapım, televizyonda özellikle 1990'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında pazar akşamlarının vazgeçilmez bir aile geleneği haline geldi.

İnteraktif yarışmaları, skeçleri, tiplemeleri, canlı müzik performansları ve ünlü konuklarıyla geniş kitlelere ulaşan yapım, yaklaşık 25 yıl sonra tiyatro sahnesine uyarlanacak.

"Dünyanın her yerinde oyunu sahnelemek istiyoruz"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Behzat Uygur, "Şahane Pazar"ı yakın zamanda büyük tiyatro sahnelerinde ve açık hava salonlarında sahneleyeceklerini, daha sonra da yapımın YouTube'da yayınlanacağını söyledi.

Behzat Uygur, sadece İstanbul değil, Türkiye'nin her yerinde gösteriyi oynayacaklarını dile getirerek, "Diğer oynadığımız 'Süt Kardeşler', 'Hey Gidi Günler' oyunları da devam ediyor. Haftanın her günü dolu olacağız. Dünyanın her yerinde oyunu sahnelemek istiyoruz." dedi.

Uzun zamandır sosyal medyadan çok fazla "Şahane Pazar"ın yeniden izleyiciyle buluşması üzerine yorum ve soru aldıklarını belirten Behzat Uygur, "Son 2 aydan beri çok fazla yorum alıyoruz. En son 'Vatanınızı, milletinizi seviyorsanız Şahane Pazar'a başlayın.' diye bir yorum okudum ve kendimde öyle bir sorumluluk hissettim ki... Daha sonra Süheyl'e düşündük, karar verdik. Yıllardan beri de düşündüğümüz bir şeydi." diye konuştu.

Ünlü isimlerin de kendilerini çok desteklediğini söyleyen Behzat Uygur, oyuna birçok sanatçıyı konuk alacaklarını ve konukların oyunlara katılacaklarını anlattı.

Behzat Uygur, iyi bir prodüksiyon ekibiyle yapıma hazırlandıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sahnede LED ekranımızda canlı bağlantılarımız da olacak. O canlı bağlantılarda Türkiye'nin her yerinden yarışmacı alabiliriz. Ünlü konuklarımızla da canlı bağlantı yapabiliriz. Biz aslında yıllarca 'Şahane Pazar'ı stüdyoda kameraya değil, oraya gelen seyirciye oynadık. Belki şimdi daha fazla seyirciye o sıcaklık yansıyacak. Çünkü daha fazla kitleye oynayacağız. Çok fazla anımız var. O anıları da sahnede anlatacağız."

"Seyircilerle de 'Hey Gidi Günler' oyununda olduğu gibi atışmalarımız olacak"

Süheyl Uygur ise tiyatroyu çok sevdiklerini ve yoğun tempolarına rağmen sürekli çalıştıklarını aktararak, "Bunlar güzel tatlı yorgunluklar. Allah ne zaman 'dur' derse o zamana kadar çalışmaya devam. Babam da şu an yaşasaydı, sağlıklı olsaydı, tiyatro yapmaya devam ederdi." ifadelerini kullandı.

Daha önceki formata göre "Şahane Pazar"daki bazı oyunları tiyatro sahnesinde gerçekleştiremeyeceklerini belirten Süheyl Uygur, "Belediye çukuru oyununu, balon oyununu, zaman zaman bardak oyununu ve dönme dolap oyununu yapacağız. Muhakkak arada seyircilerle de 'Hey Gidi Günler' oyununda olduğu gibi atışmalarımız olacak." dedi.

Süheyl Uygur, ayrıca gösteriye özel döşemelik kumaşlardan kostüm diktirdiğini ve ayakkabılarını da özel olarak kendisinin boyadığını sözlerine ekledi.

Maksat Organizasyon'un yapımını üstlendiği ve yaklaşık 80 kişilik bir ekibin yer aldığı gösteride aynı zamanda canlı orkestra ve dansçılar olacak.

Oyun ilk olarak 8 Eylül'de Kocaeli'de Derince Belediyesi Gösteri Merkezi'nde, 27 Eylül'de İstanbul'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 5 Ekim'de Antalya Açıkhava'da, 6 Ekim'de Alanya Açıkhava'da, 7 Ekim'de Adana'da Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu'nda, 8 Ekim'de Mersin'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, 9 Ekim'de Gaziantep'te Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, 11 Ekim'de Denizli'de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 13 Ekim'de Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 15 Ekim'de Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, 6 Kasım'da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, 17 Kasım'da Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde, 19 Kasım'da Balıkesir'de Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde ve 29 Kasım'da Diyarbakır'da Sezai Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Kaynak: AA