Konya’da TOKİ şantiyesinde korkutan yangın! Ekipler seferber oldu
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Konya’nın Karapınar ilçesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarının inşaat sahasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Şantiye alanındaki konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, Ulus Mahallesi'nde yapımı süren TOKİ konutları inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle şantiye sahasında bulunan konteynerlerden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlerin yükselmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Yangın kontrol altına alındı
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şantiyeden yükselen yoğun siyah duman, ilçenin birçok noktasından görülürken, olay çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
Konya Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, konteynerlerde maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
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