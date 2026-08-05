Konya’da lezzet şöleni başlıyor! Çatalhöyük’ten sofralara uzanan lezzet

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl dördüncüsünü düzenleyecekleri Konya Gastronomi Festivali kapsamında Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 4. Konya Gastronomi Festivali (GastroFest) ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda Başkan Altay, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çatalhöyük'ün geçmişin izlerini taşıyan bir tarih hazinesinin ötesinde; toprağın emekle, emeğin üretimle, üretimin ise sofra kültürüyle buluştuğu büyük medeniyet yürüyüşünün en güçlü tanıklarından biri olduğunu ifade etti.

FESTİVALİN BU YIL Kİ TEMASI "EKMEK”

Konya GastroFest'in tanıtımını Çatalhöyük'te gerçekleştirmenin son derece anlamlı olduğunu kaydeden Başkan Altay, "Bugüne kadar bilinen en eski mayalanmış ekmek örneğini Çatalhöyük'te bulundu. Bu nedenle bu yılki festival temasını "ekmek” olarak belirledik. 4. Konya GastroFest'in tanıtımını Çatalhöyük'te gerçekleştirerek; bir bakıma ekmeğin binlerce yıllık hikâyesini, başladığı topraklarda yeniden anlatıyoruz. Geçmişin bereketini bugünün sofrasıyla buluşturuyor; Konya'nın kadim yemek kültürünü hep birlikte geleceğe taşıyoruz” dedi.

"DÜNYANIN İLK VE TEK AŞÇI TÜRBESİNE SAHİP ŞEHRİ OLAN KONYA'MIZDA, LEZZETİN VE HOŞGÖRÜNÜN HARMANLANDIĞI BÜYÜK BİR BULUŞMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ”

Başkan Altay, Konya mutfağının, binlerce yıllık köklü bir geçmişe dayanan ve en büyük gelişimini Selçuklu Saray Mutfağı ile Mevlevîlik kültürü sayesinde tamamlamış, dünyanın en zengin yerel mutfaklarından biri olduğuna değinerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Çatalhöyük'ten Selçuklu saraylarına, Mevlevi dergâhlarından günümüze kadar uzanan binlerce yıllık bu birikim; bugün sofralarımızda yaşamaya devam etmektedir. Bizler de dünyanın ilk ve tek aşçı türbesine sahip şehri olan Konya'mızda, lezzetin ve hoşgörünün harmanlandığı büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz. Ateşbaz-ı Veli'nin diyarında, ‘Hamdım, piştim, yandım' diyen bir medeniyetin mutfak kültürünü dünyaya açıyoruz. Bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz GastroFest; şehrimizin sahip olduğu bu eşsiz mutfak kültürünü korumak, yaşatmak ve geleceğe taşımak için yaptığımız en önemli çalışmaların başında gelmektedir. İlk adımını 2019 yılında başlattığımız gastronomi yolculuğumuz, 2021 ve 2022 yıllarında düzenlediğimiz Gastrofest'lerle daha da büyümüştü. Geçtiğimiz yıl ise 700 bin misafirimizi ağırladığımız festivalimiz; her anlamda büyük bir markaya dönüştü. Festivalimiz; katılımcı sayısı, içerik zenginliği ve alanında tanınmış şeflerin katılımı bakımından Türkiye'de gastronomi alanında düzenlenen etkinlikler arasında ilk sıraya yerleşmiştir.”

WORKSHOPLAR, TADIM TURLARI, ŞEF BULUŞMALARI VE GASTRONOMİYE DAİR FARKLI ETKİNLİKLER

"Benim şehrimde yemek bir medeniyettir” sloganıyla düzenleyecekleri GastroFest ile hep birlikte çıtayı daha da yukarı taşıyacaklarına inandığını vurgulayan Başkan Altay, "Bu kapsamda; alanında ön plana çıkmış şeflerimizi Konya'da misafir edeceğiz. Konya'mızın tescilli yemekleri, ulusal ölçekte tanınan şefler tarafından özel workshoplarla hazırlanacak ve tanıtılacak. Böylece geleneksel tariflerimizin özünü korurken, bu kıymetli lezzetlerin profesyonel sunumlarla daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamış olacağız. Festivalimizin; yerel esnafımıza, üreticilerimize, restoranlarımıza, şeflerimize ve gıda sektöründe faaliyet gösteren markalarımıza yeni fırsatlar sunacağına inanıyoruz. Böylelikle; Konya'nın gastronomi turizminden aldığı payı artırmak, mutfağımızı şehir ekonomisinin ve turizmin güçlü unsurlarından biri hâline getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİNDE HER YIL YÜZ BİNLERCE MİSAFİRİMİZİ AĞIRLIYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak başta GastroFest olmak üzere düzenledikleri kültür-sanat etkinliklerinde her yıl yüz binlerce misafiri ağırladıklarına, Konya'nın sahip olduğu zenginlikleri geniş kitlelerle buluşturduklarına dikkat çeken Başkan Altay, "GastroFest'i de bu büyük kültür yolculuğunun lezzet durağı olarak görüyoruz. Misafirlerimiz, tarihin sıfır noktasından Selçuklu saray mutfağına uzanan, oradan da günümüze uzanan bu eşsiz lezzet köprüsünde, geçmişi sadece dinlemeyecek, tadına da varacak. İnşallah hem sizlerin hem de hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin katkılarıyla GastroFest'i bu yıl da başarıyla tamamlayacağız” diye konuştu.

Festivale destek veren herkese teşekkür eden Başkan Altay, "Festivalimize katkı sunan şeflerimize, akademisyenlerimize, gastronomi yazarlarımıza, içerik üreticilerimize, sektör temsilcilerimize, esnafımıza, paydaş kurumlarımıza, basın mensuplarımıza ve emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimizi ve ülkemizin dört bir yanından misafirlerimizi; 3 – 6 Eylül tarihlerinde Kalehan Ecdat Bahçesi'ne davet ediyorum. Gelin, sadece midelere değil, ruhlara da hitap eden Konya'da, lezzetin başkentinde buluşalım” dedi.

Programa: Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Çetin, MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü, Büyük Birlik Partisi Konya İl Başkan Vekili Mehmet Atasagun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya İl Müdürü Tuncay Karabulut, Basın İlan Kurum Müdürü İbrahim Parlak, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Yeni Medya Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Sadrettin Soranlar ve basın mensupları katıldı.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu