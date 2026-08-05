Dehşet kaza anı! Kameralar saniye saniye kaydetti

Bursa’da dün gece saatlerinde lüks otomobilin hızla çarptığı ATV sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Haşim İşcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketten alışveriş yapan ATV sürücüsü Hasan Tozaykurt, yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen Mehmet D. yönetimindeki 16 MED plakalı otomobil ATV'ye çarptı.
1 çocuk babası Tozaykurt, olay yerinde hayatını kaybetti.
Gözaltına alındı
Kazanın ardından otomobil sürücüsü Mehmet D. koşarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu şüpheli, olay yerinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta yakalanarak gözaltına alındı.
Kaza sırasında otomobilin ön yolcu koltuğunda bulunduğu belirlenen arkadaşının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaza anı kamerada
Yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ATV sürücüsü Tozaykurt'un yaya geçidinden karşıya geçmek istemesi, bu sırada otomobilin çarptığı görüldü.
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