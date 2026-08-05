Çerçeve yasa artık Meclis’te! İşte 12 maddelik kanun teklifi

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunulacak. Çerçeve yasa kapsamına FETÖ alınmadı. Genel af niteliği taşımayan düzenlemeden faydalanmak için PKK’lıların en geç 6 ay içerisinde başvuru yapması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu iradeyle başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir eşik aşıldı.

PKK'nın kendini feshettiği ve silah bıraktığını açıkladığı süreçle ilgili TBMM'de yapılması öngörülen yasal düzenlemeleri içeren "çerçeve yasa" tasarısı tamamlandı.

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" adı verilen 12 maddelik çerçeve yasa, AK Parti grubunda imzaya açıldı ve tüm milletvekillerinin imzalaması kararı alındı.

MHP grubunda ise ilk imzayı Devlet Bahçeli attı.

DEM PARTİ DE İMZALADI

Kanun teklifi, partilere gönderildi.

Teklifi DEM Parti de imzaladı.

TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULACAK

İmza sürecinin tamamlanmasının ardından bugünkü bilgilendirme toplantısıyla birlikte teklife son şeklinin verilmesi ve kısa süre içinde TBMM Başkanlığına sunulması öngörülüyor.

BU HAFTA YASALAŞMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

TBMM İçtüzüğüne göre teklifin görüşmelerine, TBMM Başkanlığına sunulduktan 48 saat sonra TBMM Adalet Komisyonunda başlanabilecek. Bu süre, karar alınması halinde kaldırılabilecek. Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından teklif, TBMM Genel Kuruluna sevk edilecek. Teklifin bu hafta yasalaşması bekleniyor.

KAPSAM DAHİLİNDE SUÇ MADDELERİ BELİRLENDİ

Teklif; PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunda düzenlenen suçları kapsıyor.

ADLİ SÜREÇLERİN ERTELENMESİ

Tasarı, üst sınırı 15 yıl veya daha az cezayı gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl süreyle soruşturma ve kovuşturmalar ertelenmesini öngörüyor.

Erteleme kararı verilecek suçlarla ilgili tutuklama ve adli kontrole ilişkin koruma tedbirleri koşullarının bulunması halinde kaldırılacak.

Kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalar hakkında ise bozma kararı verilerek ilk derece mahkemesi tarafından erteleme kararı verilecektir. Belirtilen süre suç işlenmeksizin geçirildiği takdirde kovuşturma yapılmasına yer olmadığı veya düşme kararı verilecektir.

CEZALARIN ERTELENMESİ

Tasarıda hüküm verilmiş cezaların infazıyla ilgili düzenleme yer alıyor.

Buna göre; toplam 15 yıl veya daha az hapis cezası 5 yıl, toplam 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkumiyetler ise 10 yıl süreyle itiraz yolu açık olmak üzere infaz hakiminin kararıyla ertelenecek.

Erteleme süresi suç işlenmeksizin geçirildiği takdirde verilen ceza infaz edilmiş sayılacak.

ZAMANAŞIMI UYGULAMASI

Erteleme sürelerinde dava ve ceza zamanaşımı süreleri işlemeyecektir.

HAK YOKSUNLUKLARI MADDESİ

Erteleme kararları Kurul tarafından dönemsel olarak değerlendirilecek.

Kurul gerekli görülmesi halinde soruşturma, kovuşturma veya mahkumiyet nedeniyle doğan hak yoksunluğunun tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasını mahkeme, sulh ceza hakimliğ veya infaz hâkimliğinden talep edebilecek.

5 yıl olarak verilen erteleme kararları bakımından kararın verildiği tarihten itibaren 2 yıl ve 10 yıl olarak verilen erteleme kararları bakımından ise üç yıl geçmiş olması aranmaktadır.

6 AY İÇERİSİNDE BAŞVURU ŞARTI

Yapılacak düzenlemeden yararlanmak isteyen PKK mensuplarının en geç 6 ay içerisinde başvuru yapması gerekiyor.

KURUL OLUŞTURULACAK

Tasarının yasalaşmasından sonra, kanunun uygulanması hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilâtı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden oluşacak kurulun takip ve değerlendirme yapması öngörlüyor.

Teklife göre; kurulun koordinasyonu da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince yapılacak.

17 üyesi bulunan bir Türkiye Büyük Millet Meclisi İzleme Komisyonu oluşturularak bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerin de izlenmesi hedefleniyor.

TESLİM GENELGESİ MSB VE İÇİŞLERİ BAKANLIKLARINCA HAZIRLANACAK

Kayıt altına alınma işlemiyle ilgili genelgenin güvenlik kurumlarının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanması öngörüldü.

GENEL AF DEĞİL

Çerçeve yasa teklifi genel af niteliği taşımıyor.

Örgüt faaliyeti kapsamı içindeki "kasten öldürme" suçu ile 01.06.2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarla ilgili yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar teklifin kapsamı dışında tutuldu.

Çerçevede yasada Abdullah Öcalan'a statü tanıyacak bir madde bulunmuyor.

FETÖ KAPSAM DIŞI

Çerçeve yasada öngörülen düzenlemeler FETÖ mensuplarına uygulanmayacak.

Kaynak: Haber Merkezi