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25 yaşındaki genç ağaçlık alanda elleri arkadan bağlı halde ölü bulundu

25 yaşındaki genç ağaçlık alanda elleri arkadan bağlı halde ölü bulundu
Antalya’da ağaçlık alanda elleri arkadan bağlı halde bulunan 25 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede gencin yanında tabure, ağaçta ise ip bulundu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi 1205 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçlık alanda telefonla konuşarak yürüyen bir kadın, yerde hareketsiz yatan ve elleri arkadan bağlı olan erkek şahsı fark etti. Kadının çevredekilere cansız beden gördüğünü söylemesi üzerine bölgede bulunan bir iş yeri çalışanı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada hayatını kaybeden kişinin 25 yaşındaki M.B olduğu tespit edildi. Olay yerinde gencin yanında tabure, ağaçta ise ip bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

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