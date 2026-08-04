AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci Karapınar’da cenaze programına katıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Konya’nın Karapınar ilçesinde düzenlenen cenaze programına katılarak, Özel Kalem Müdürü İbrahim Ceyhan’ı acı gününde yalnız bırakmadı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin Özel Kalem Müdürü İbrahim Ceyhan'ın ağabeyi Süleyman Ceyhan, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 64 yaşında hayatını kaybetti.
Merhum Süleyman Ceyhan için Karapınar Hacı Ömerli Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin yanı sıra, protokol üyeleri, siyasi temsilciler, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazının ardından Zeybekci, Özel Kalem Müdürü İbrahim Ceyhan ve aile fertlerine başsağlığı dileklerini ileterek acılarını paylaştı. Merhum Süleyman Ceyhan, dualar eşliğinde sevenlerinin omuzlarında Apak Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.
Cenaze töreninin ardından İbrahim Ceyhan, taziyeleri kabul ederken, programa katılanlar Ceyhan ailesine sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.
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