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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 04 Ağustos 2026 Salı günü vefat eden 17 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

SÜLHATTİN GERÇEKER
 

HOŞAP
01-01-1951

SARAÇOĞLU YENİ MEZARLIĞI

AHMET UĞUR
 

KIZILYAKA
15-05-1952

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ZEHRA SAK
 

OĞUZELİ
01-01-1943

ALİYENLER MEZARLIĞI

MEVLÜT GÜNGÖR
 

KONYA
05-06-1967

ALİYENLER MEZARLIĞI

HAYRİYE KAHRAMAN
 

BEYKOZ
13-06-1966

YAZIR MEZARLIĞI

HALİL TOPUZ
 

DEREİÇİ
01-09-1960

YAZIR MEZARLIĞI

İBRAHİM ÇİFTER
 

KONYA
19-12-1933

ULUIRMAK MEZARLIĞI

MUSA YİĞEN
 

SARAYÖNÜ
26-06-1942

YAZIR MEZARLIĞI

MURAT ÖZPINAR
 

YATAĞAN
18-12-1961

BEDİR MEZARLIĞI

BİRSEN TOK
 

OBRUK
01-04-1965

ARAPLAR MEZARLIĞI

SUAD KHALIL
 

JABALIA/FİLİSTİN
17-03-1958

YAZIR MEZARLIĞI

SABRİ CANHİSAR
 

HODOĞLU
13-06-1956

TEKKE MEZARLIĞI

FATMA ÖZBİLEN
 

Y.EŞENLER
01-11-1950

SULUTAS MEZARLIĞI

OĞUZHAN GÜLMEZ
 

MERAM
23-12-2006

YAZIR MEZARLIĞI

MÜRÜVET KALENDER
 

RESİL
15-02-1951

YENİBAHÇE MEZARLIĞI

MEHMET KÜÇÜKALİM
 

KONYA
17-01-1941

ALİYENLER MEZARLIĞI

RESUL YAVUZ
 

AŞAĞIÖLEK
10-08-1949

ÜÇLER MEZARLIĞI

 

Kaynak: Haber Merkezi

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