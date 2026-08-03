GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,575 TL
EURO
54,599 TL
STERLİN
63,998 TL
GRAM
6.173 TL
ÇEYREK
10.150 TL
YARIM
20.237 TL
CUMHURİYET
40.041 TL
GÜNCEL Haberleri

Gelin aracının lastiği patladı! Korkunç anlar kameraya yansıdı

- Güncelleme Tarihi:

Gelin aracının lastiği patladı! Korkunç anlar kameraya yansıdı
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göre beldesinde düğün konvoyunda meydana gelen ve gelin ile damadın hafif yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Göre beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göre Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen düğün töreninin ardından hareket eden konvoydaki gelin otomobili, Göre Belediyesi Şantiyesi önünde seyir halindeyken ön sağ lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan gelin ve damat, ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkarıldı. Hafif yaralanan çift, tedbir amacıyla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER