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İlginç taşıma yöntemi: Motosiklet üzerinde motosiklet taşıdılar

İlginç taşıma yöntemi: Motosiklet üzerinde motosiklet taşıdılar
Gaziantep’te kimliği belirsiz 2 şahıs, motosiklet üzerinde motosiklet taşıdı. Trafikte tehlike saçan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlginç anlar Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde kaydedildi. İddiaya göre, kimliği belirsiz 2 şahıs, 27 BGG 581 plakalı motosikletin üzerine bir motosiklet yükleyerek hem kendi hayatlarını hem de trafikteki diğer insanların güvenliğini tehlikeye attı.

O anlar ise seyir halindeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şahıs motosikleti kullanırken diğer şahsın da kucağında başka bir motosikletle aynı motosiklet üzerine seyretme anları yer aldı.

O anlarda seyir halindeki motosikletin zaman zaman denge probleme yaşaması ise dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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