Karatay’da gece mesaisi! Tarım ekipleri hasatta dane kayıplarını önlemek için sahada

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hububat hasadının yoğun şekilde sürdüğü bölgelerde gece mesaisi yaparak üreticilerle bir araya geldi.
Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seyit Ali Damkacı ile teknik personeller, hasat gerçekleştiren üreticileri tarlalarında ziyaret ederek biçerdöver kaynaklı dane kayıplarının önlenmesine yönelik bilgilendirmelerde bulundu.
Yetkililer, hasat sırasında oluşabilecek ürün kayıplarının önüne geçmenin hem üreticinin emeğini koruduğunu hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti. Yapılan bilgilendirmelerde, biçerdöver ayarlarının doğru yapılması ve hasadın uygun koşullarda gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekildi.
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, temel hedefin hasatta dane kayıplarını en aza indirerek üreticilerin bir yıllık emeğini korumak, verim ve kalite kayıplarını önlemek olduğu vurgulandı.
Hasat sezonu boyunca teknik ekiplerin sahada denetim ve bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdüreceği belirtilirken, üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olunmaya devam edileceği ifade edildi.
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